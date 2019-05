Trainersuche beendet - Pipinsried holt Muriz Salemovic

Regionalliga-Absteiger vermeldet Vollzug

Die Suche ist abgeschlossen. Der FC Pipinsried hat am Samstag Muriz Salemovic als neuen Trainer vorgestellt. Der 30-Jährige kommt vom TSV Landsberg.

Pipinsried - Es wurden einige Namen gehandelt. Markus Feulner vom FC Augsburg II, Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl oder der bisherige SV-Pullach-Trainer Frank Schmöller. Am Ende haben sich die Verantwortlichen in Pipinsried für Muriz Salemovic vom TSV Landsberg entschieden. Der 30-Jährige steht ab Sommer bei der Mission Wiederaufstieg in die Regionalliga auf der Kommandobrücke und wird - wie schon unter Konny Höß gerne praktiziert - voraussichtlich als Spielertrainer die Geschicke des Bayernligisten leiten.

„Wir freuen uns auf Muriz Salemovic, der den FC Pipinsried kommende Saison als Headcoach betreuen wird“, verkündete der Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland am Samstagnachmittag auf der Facebook-Seite des Vereins.

Der Edeltechniker hat als Spieler eine Menge Erfahrung in den höheren Amateurklassen Bayerns. Er spielte beim FC Kempten, dem TSV Landsberg, dem FC Augsburg II und dem FC Memmingen. In der vergangenen Saison war er Spielertrainer bei Landesligist Landsberg und führte das Team souverän mit 82 Punkten zur Meisterschaft und zurück in die Bayernliga. In der kommenden Spielzeit wird er damit auf seinen alten Verein treffen.