FC Pipinsried nach Klassenerhalt: Team droht zu verfallen - Emirgan zu Türkgücü

Albano Gashi erzielte kurz nach seiner Verletzung den Treffer zum 2:1. © HAE

Mit einem verdienten 3:2-Auswärtserfolg vor 656 Zuschauern beim SV Wacker Burghausen hat der FC Pipinsried die Saison 2021/2022 in der Regionalliga Bayern auf Rang 13 abgeschlossen.

Pipinsried - Die „Mission Klassenerhalt“, die FCP-Coach Andy Pummer nach seiner Verpflichtung Anfang November 2021 ausgerufen hat, war somit ein voller Erfolg. Die Mannschaft der Ilmtaler wird nun allerdings mehr oder weniger in ihre Bestandteile zerfallen; zahlreiche Neuzugänge sind bereits bekanntgegeben worden, weitere sollen und müssen noch folgen.

Die Abgänge werden, so der Verein, nach und nach publik. Auf den neuen Trainer des FCP, Niko Jelisic, wartet eine Herkules-Aufgabe. „Unsere Mission ist erfüllt“, freut sich der scheidende Noch-Chefcoach Andreas Pummer. „Man hat, wie bereits letzte Woche beim 3:2-Erfolg gegen Aubstadt, gesehen, was möglich gewesen wäre. Ich bin stolz auf die Mannschaft, denn es war nicht einfach. Von den Feldspielern auf der Bank war eigentlich nur Ahanna Francis Agbowo richtig fit, deshalb ist es umso bemerkenswerter, was das Team heute gezeigt hat bei einer Burghausener Mannschaft, die jüngst die Bayern mit 4:0 abgeschossen hat.“

Vor dem Match hatte Pummer eindringlich vor dem Burghauser Ansturm in der Anfangsphase gewarnt. Doch bereits in der zweiten Minute schlug es im Kasten von Alex Eiban ein. Zunächst konnte der wohl beste Torwart der Regionalliga Bayern einen Freistoß von Denis Ade noch unschädlich machen. Der abgewehrte Ball sprang Philipp Walter an den Kopf und von dort zu Andrija Bosnjak, der die Flipperkugel per Kopf über die Linie drückte. Die Pipinsrieder brauchten fast 20 Minuten, um ins Spiel zu finden.

Doch dann flutschte es beim Gästeteam. Eren Emirgan, er wechselt im Sommer zu Türkgücü München, schloss ein Solo überlegt mit einem Schuss ins lange Eck ab (1:1/23.). In der 43. Minute schließlich flankte Pipinsrieds Kapitän Pablo Pigl von der linken Seite maßgerecht auf Albano Gashi, der aus sechs Metern auf 2:1 stellte – per Kopf. Bemerkenswert: Nur eine Minute zuvor war der Torschütze nach einer Platzwunden-Behandlung am Kopf aufs Feld zurückgekehrt. Als Halit Yilmaz eine feine Vorlage von Ahanna Agbowo in der 69. Minute zum 3:1 veredelte, schien die Sache gelaufen zu sein.

Doch bereits drei Minuten später verwandelte Felix Bachschmid einen Handelfmeter, den Faton Dzemailji verursacht hatte. Mit etwas Glück, aber auch mit viel Geschick retteten die Ilmtaler den verdienten Sieg ins Ziel. Verlassen werden den Verein neben Peter Guinari (Ziel unbekannt) auch Benny Kauffmann (Ziel unbekannt), Eren Emirgan (Türk Gücü München), Paolo Cipolla (FSV Pfaffenhofen), Alex Eiban (Meisterschule) und Soma Orban (TSV Schwabmünchen). Der Verbleib von Julian Kirr, Lucas Schraufstetter, Dominik Wolfsteiner, Jakob Zitzelsberger, Dominik Schröder und Jannik Fippl erscheint nach Lage der Dinge sehr unwahrscheinlich. Mitte Juni startet der FC Pipinsrid in die Trainingsphase. Viel Arbeit also noch für die Verantwortlichen des FC Pipinsried, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. (Bruno Haelke)

Stenogramm

SV Wacker Burghausen - FC Pipinsried 2:3 (1:2)

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Philipp Walter, Felix Bachschmid, Jerome Läubli, Christoph Maier, Noah Agbaje, Lukas Mazagg, Andreas Scheidl, Denis Ade, Christoph Schulz, Andrija Bosnjak – Lukas Schlosser, Antonio Trograncic, Ryosuke Kikuchi, Milos Lukic, Christian Fischer FC Pipinsried: Alexander Eiban, Lucas Schraufstetter, Jannik Fippl, Pablo Pigl, Albano Gashi, Halit Yilmaz, Dominik Wolfsteiner, Paolo Cipolla, Eren Emirgan, Faton Dzemailji, Jakob Zitzelsberger – Julian Kirr, Ahanna Francis Agbowo, Alexander Langen Zuschauer: 656 Tore: 1:0 (2.) – Andrija Bosnjak. 1:1 (23.) – Eren Emirgan. 1:2 (43.) – Albano Gashi. 1:3 (69.) – Halit Yilmaz. 2:3 (72.) – Felix Bachschmid (Elfmeter).