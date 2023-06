FC Pipinsried verpflichtet zwei Talente aus Ingolstadt und Schwabmünchen - Lobenhofer verlängert

Von: Michael Zbytek

Beneditk Lobenhofer (m.) freut sich darüber, weiterhin das gelb-blaue Trikot tragen zu dürfen. © FC Pipinsried

Die Kaderplanung des FC Pipinsried für die Bayernliga läuft auf Hochtouren. Ein Vertrag wurde verlängert, außerdem kommen zwei Talente.

Pipinsried – Beim FC Pipinsried ist die Vorbereitung für die neue Spielzeit nach dem Abstieg in die Bayernliga voll im Gange. Schon in den letzten Wochen gab es mehrere bestätigte Neuzugänge, unter anderem auch der neue Trainer Martin Weng. Dieser darf sich nun über weitere positive Meldungen freuen: Die beiden Talente Bleron Pirku und Elias Reinert stoßen zu den Gelb-Blauen, außerdem bleibt Benedikt Lobenhofer dem Verein erhalten.

U19-Talent Bleron Pirku: Ein Mann für die zentrale Defensive

Enver Maltas, der Sportliche Leiter des FCP, ist absolut überzeugt von den neuzugängen. Mit Bleron Pirku kommt ein vielversprechendes Talent aus der Jugendabteilung des FC Ingolstadts. Der Kicker fühlt sich im zentralen Mittelfeld wohl, kann aber auch auf die Innenverteidiger-Position ausweichen. Pirkus Qualitäten sind Maltas bestens vertraut. In der vergangenen Saison coachte ihn der 30-Jährige als Co-Trainer bei den A-Junioren des FC Ingolstadt.

Der 18-Jährige will sich der neuen Aufgabe beim Regionalliga-Absteiger stellen: „Es wird für mich sicherlich nicht leicht, aber ich freue mich auf die Herausforderung. Ich werde alles dafür tun, um mich dem Trainer zu empfehlen und der Mannschaft zu helfen.“

Neuer Torwart im Kasten: Elias Reinert verstärkt den FCP

Eine weitere zukunftsfähige Verstärkung ist der 21-jährige Torhüter Elias Reinert. Er kommt von Landesligisten TSV Schwabmünchen zum FCP. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand er insgesamt 31 Mal zwischen den Pfosten des ehemaligen Bayernligisten. Ausgebildet wurde der 1,84 Meter große Tormann in den Jugendmannschaften des SC Fürstenfeldbruck und der SpVgg Unterhaching. Auch Reinert darf sich auf ein Wiedersehen bei seinem neuen Verein freuen: Torwarttrainer Norbert Aublinger arbeitete bereits in der Jugend des SCF mit dem jungen Torwart zusammen.

Dies war mitunter einer der Gründe für Reinert, um in Pipinsried den nächsten Schritt zu gehen: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Pipinsried und vor allem auf die erneute Zusammenarbeit mit meinen ehemaligen Torwarttrainer Norbert Aulinger. Ich bin sehr gespannt auf das erste Treffen mit der Mannschaft beim Trainingsauftakt.“

Leistungsträger Lobenhofer spielt weiterhin in Gelb-Blau

Weiterhin im Tirkot des FC Pipinsried wird Abwehrspieler Benedikt „Lobe“ Lobenhofer auflaufen. Der 24-Jährige kam erst letzten Sommer nach Pipinsried. Im Abstiegsjahr etablierte er sich mit 34 Spielen schnell als Stammspieler. Lobenhofer stand bei mehreren Vereinen auf dem Zettel, entschied sich aber für eine weitere Saison beim Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland. „Ich freue mich sehr auf eine weitere Zeit bei Pipinsried. Ich fühle mich hier mittlerweile sehr wohl, die familiäre Atmosphäre gefällt mir sehr.“

Maltas kündigt mit der Verlängerung von Lobenhofer an, vermehrt auf Kontinuität setzen zu wollen. Der sportliche Leiter der Pipinsrieder ist zuversichtlich, dass das ehemalige Talent des FC Augsburg auch in der kommenden Spielzeit eine tragende Säule des FCP ist . „Lobe war bereits in der letzten Saison durch seine Flexibilität, seine Leistungen und sein Auftreten ein wichtiger Leistungsträger. Im Team und Umfeld genießt er ein enormes Standing. Er ist ein großer Gewinn für unsere Mannschaft und unseren Verein“, lobt Maltar den Spieler. (Michael Zbytek)