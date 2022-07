FC Pipinsried: Neuzugang Belmin Idrizovic macht Hoffnung

Einer der Gewinner der Vorbereitungsphase war der Pipinsrieder Neuzugang Belmin Idrizovic (links). © HAE

Eine Woche vor der Saisonstart der Regionalliga Bayern hat der FC Pipinsried das Vorbereitungskapitel mit einem 2:1-Sieg beim Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen abgeschlossen.

Pipinsried - „Wie zu erwarten, sind wir auf einen hochmotivierten Gegner getroffen. Wir haben gewonnen und gehen mit einem Sieg in die Punktrunde“, fasst der Pipinsrieder Teamchef, Niko Jelisic den letzten Auftritt seines Teams vor dem Ernstfall zusammen. Pfaffenhofens Ruben Popa traf im Juni 2017 für Pipinsried beim 3:1-Erfolg bei der SpVgg Greuther Fürth II im Ronhof ins Schwarze, er sicherte so den erstmaligen Aufstieg des Dorfclubs in die Regionalliga.

Ein paar Kilometer vom Ronhof entfernt startet der FC Pipinsried am kommenden Sonntag in die neue Regionalliga-Saison. Beim Nachwuchs des Zweitligisten will das Dachauer Landkreisteam gleich mal eine intensive Duftmarke setzen, dann will man endgültig Flagge zeigen.

Die Vorbereitung verlief durchwachsen, die vielen jungen und unerfahrenen Spieler haben noch das eine oder andere Orientierungsproblem. Definitiv keine Probleme werden die Pipinsrieder im Tor haben. Mit dem Routinier Felix Thiel und dem in der Vorbereitung glänzend aufgelegten Daniel Witetschek ist die Torhüterposition bestens besetzt.

Erstmalig lief in Pfaffenhofen Bernhard „Benny“ Mwarome in der Abwehr der Gelb-Blauen auf, er soll der Defensive Stabilität verleihen. Als einen der Gewinner der Vorbereitung bezeichnete der Pipinsrieder Trainer Niko Jelisic Neuzugang Belmin Idrizovic – und das nicht nur wegen seiner vielen Tore. (Bruno Haelke)