Nickoy Ricter verlässt den TSV 1865 Dachau und kehrt zum FC Pipinsried zurück

Nickoy Ricter verlässt den abstiegsbedrohten TSV 1865 Dachau zum Saisonende. © Leifer

Flügelspieler Nickoy Ricter wechselt innerhalb des Dachauer Landkreises: Der 26-Jährige wechselt im Sommer vom TSV 1865 Dachau zum FC Pipinsried.

Dachau - Der TSV 1865 Dachau wird in der Bayernliga Süd wohl bis zum Saisonende gegen den Abstieg kämpfen. Flügelspieler Nickoy Ricter (26) wird den möglichen Gang in die Landesliga jedoch nicht mit antreten, er wechselt im Sommer zum Regionalligisten FC Pipinsried.

FC Pipinsried: Ricter kehrt an alte Wirkungsstätte zurück - mit dem TSV 1865 Dachau schwer in Abstiegsnöten

Für Ricter bedeutet dies die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bereits in der Saison 2015/16 schnürte er für den FCP die Schuhe. Über die Stationen Oberweikertshofen und Fürstenfeldbruck kam Ricter 2018 dann zum TSV 1865 Dachau in die Bayernliga, wo er in dieser Saison eine feste Größe ist. Die 65er sind in der laufenden Spielzeit allerdings akut abstiegsbedroht und befinden sich momentan auf einem Relegationsplatz, sowohl die Rettung als auch der direkte Abstieg ist noch im Bereich des Möglichen. Kürzlich trat zudem Spielertrainer Fabian Lamotte zurück.

„Der ausschlaggebende Punkt für meine Rückkehr ist die Möglichkeit Regionalliga zu spielen.“

Auch Ricters neuer Verein ist aber noch nicht ganz von Abstiegssorgen befreit, aktuell liegt „Pipi“ in der Regionalliga Bayern vier Punkte vor dem ersten Relegationsplatz. Der 26-Jährige rechnet aber wohl fest mit dem Klassenerhalt seines neuen, alten Teams: „Der ausschlaggebende Punkt für meine Rückkehr zum FC Pipinsried ist die Möglichkeit Regionalliga zu spielen. Ich danke dem Verein für das Vertrauen und freue mich sehr auf die Rückkehr an meine alte Wirkungsstätte.“

FC Pipinsried nach Pummer-Abgang weiter auf der Suche nach einem Trainer für die kommende Saison

Für Tarik Sarisakal, Sportlicher Leiter des FCP, erfüllt Ricter genau das nötige Anforderungsprofil: „Wir haben noch Bedarf an schnellen Außenstürmern, und genau dieses Kriterium erfüllt Nickoy. Zudem kann er im Offensivbereich auch andere Positionen besetzen, schon deshalb wird er unser Niveau anheben und eine gute Rolle spielen.“ Wer Ricter in der kommenden Spielzeit im Dachauer Hinterland allerdings coachen wird, ist noch unklar: Sarisakal sucht nach dem Abgang von Andreas Pummer in Richtung Deisenhofen weiter einen Trainer für die nächste Saison. (Jonas Grundmann)