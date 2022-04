FC Pipinsried: Jelisic wird Spielertrainer und bekommt Profi-Unterstützung

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Nikola Jelisic (li.) und Miljan Prijovic (re.) übernehmen beim FC Pipinsried im Sommer. © FC Pipinsried

Nach der geplatzten Verpflichtung von Hannes Sigurdsson hat der FC Pipinsried einen neuen Cheftrainer gefunden. Nikola Jelisic wird zum Spielertrainer befördert.

Pipinsried - Der FC Pipinsried bastelt weiter an seinem Kader für die nächste Saison. Nach der Verpflichtung von Nickoy Ricter haben die Dachauer nun auch die wohl wichtigste Frage geklärt. Der Regionalligist startet mit einem Trainer-Duo in die neue Saison.

Dieses besteht aus Nikola Jelisic, der zum Spielertrainer befördert wird, und Miljan Prijovic, einem serbischen Ex-Profi und Inhaber der A-Lizenz. Der Vertrag des Duos läuft für eine Saison bis zum 30. Juni 2023.

FC Pipinsried: Jelisic schon jetzt in Trainertätigkeiten eingebunden

„Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Die Chance als Cheftrainer in der Regionalliga zu arbeiten ist riesengroß. Aus diesem Grund werde ich alles dran setzen, die mit der Mannschaft anvisierten Ziele zu erreichen. Durch eine offensive, leidenschaftliche Spielweise erhoffen wir uns mehr Zuschauer, denen wir einen schönen Samstagnachmittag bieten können“, freut sich Jelisic auf seine neue Aufgabe. Der 27-Jährige spielt seit 2019 in Pipinsried und war schon in der Meistersaison unter Andreas Thomas und jetzt unter Andy Pummer in Trainertätigkeiten eingebunden.

„Aus vergangenen Gesprächen mit Nikola sind mir seine Zukunftspläne bekannt. Er hat letztes Jahr seinen Trainerschein gemacht, sehr wohl mit der Absicht nach höheren Aufgaben zu streben. Seine menschliche Reife, seine fußballerische Expertise, sowie die absolute Akzeptanz innerhalb der Mannschaft, haben mich davon überzeugt, Nikola das Zepter des Cheftrainers zu übergeben. In Pipinsried hat der Spielertrainer Tradition, dieser Tatsache möchten wir mit unserer Entscheidung gerecht werden“, erklärt der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal seine Entscheidung.

FC Pipinsried: Prijovic sammelte als Spieler Profierfahrung

Den zweiten Part des Trainer-Duos wird Miljan Prijovic übernehmen. Der Serbe war als Spieler selbst Profi in seiner Heimat und trainierte in Deutschland unter anderem schon die Bezirksligisten MTV Berg und SV Aubing. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer Nikola Jelisic. Es handelt sich um einen jungen und perspektivreichen Trainer, der auch ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft ist. Ich hoffe, dass sowohl meine Erfahrung als Trainer, als auch meine Profikarriere als Spieler hilfreich sein werden“, sagt der 46-Jährige nach seiner Verpflichtung.

Nachdem der derzeitige Trainer Andy Pummer im Sommer zum FC Deisenhofen wechseln wird und die Verpflichtung von Hannes Sigurdsson auf der Zielgeraden scheiterte, hat der FC Pipinsried jetzt die wohl wichtigste Planstelle für die kommende Saison geschlossen. Am Wochenende geht es für die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland zum TSV Buchbach. Dort kann die Pummer-Elf den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. (kk)