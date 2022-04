FC Pipinsried kurbelt Planung massiv an: Grotz kommt von 1865 Dachau - Pigl verlängert

Von: Tim Hempfling

Neuzugang Nikolaus Grotz (rot) im Zweikampf mit Stefan Lex (1860 München) im Verbandspokal 2019. Damals noch für den TSV 1865 Dachau. © IMAGO / foto2press

Der FC Pipinsried verkündet den nächsten Neuzugang. Mit Nikolaus Grotz wird ein weiterer Spieler vom Bayernligisten TSV 1865 Dachau die Pipinsrieder verstärken.

Pipinsried - Der FC Pipinsried rüstet weiter für die nächste Saison auf. Der aktuelle Tabellen-13., der noch voll im Abstiegskampf steckt, plant schon über die Saison 2021/22 hinaus. Nachdem schon Nickoy Ricter vom TSV 1865 Dachau als Neuzugang feststeht, wird auch Nikolaus Grotz von den Dachauern im Sommer kommen. Tarik Sarisakal, sportlicher Leiter des FCP, sagt zu Grotz: „Nikolaus ist ein technisch versierter Spieler, der im Mittelfeld auf den Positionen „6 bzw. 8“ spielen kann. Er ist ein Teamplayer, der aufgrund seiner Spielintelligenz ein absoluter Gewinn für die Mannschaft ist.“

Der 26-Jährige kam in der bisherigen Saison bei den abstiegsbedrohten Dachauern noch nicht zum Einsatz. Grund hierfür ist die Arbeit im Ausland, wie es in der Pressemitteilung des FC Pipinsried heißt. Zum Wechsel sagt Nikolaus Grotz: „Als sich die Möglichkeit aufgetan hat in Pipinsried wieder auf hohem Level in Deutschland zu spielen, musste ich nicht lange überlegen.“ Eine große Rolle dürfte auch sein Freund Nickoy Ricter gespielt haben.

Pablo Pigl verlängert - und wird spielender Co-Trainer

Neben den Neuzugängen Ricter und Grotz, werden auch noch Belmin Idrizovic und Daniel Witetschek den Kader verstärken. Aber auch Spieler, die bereits im Verein sind, werden langfristig ans Team gebunden. So verlängerte Top-Torjäger und Kapitän Pablo Pigl bei den Pipinsriedern und wird gleichzeitig spielender Co-Trainer zur neuen Saison.

Pablo Pigl (li.) mit sportlichem Leiter Tarik Sarisakal bei der Vertragsverlängerung. © Facebook: FC Pipinsried

„Als spielender Co-Trainer möchte ich die Mannschaft nicht nur athletisch auf das nächste Level bringen. Viele der Jungs sind bereit den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung zu gehen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“, sagt Pigl zu seiner neuen zusätzlichen Aufgabe als Co-Trainer. (th)