Odak schon wieder weg - Cekic empfiehlt sich in Russland

Zwei Leistungsträger verlassen wohl den FC Pipinsried

von Alexander Nikel schließen

Kasim Rabihic und Marian Knecht haben den FC Pipinsried verlassen. Nun folgen wohl mit Luka Odak und Amar Cekic die Abgänge zweier weiterer Stammspieler.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern muss der FC Pipinsried einen großen Umbruch vollziehen. Mit Kasim Rabihic und Marian Knecht verließen zwei absolute Leistungsträger den Verein. Nur wenige Tage nach dem Start der Vorbereitung für die kommende Bayernliga-Saison, muss der FCP wohl bereits die nächsten Abgänge zweier Stammkräfte verkraften.

Luka Odak gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal beim überlegenen Bayernliga-Meister SV Türkgücü-Ataspor München. Nachdem Aufstieg musste der 29-Jährige trotzdem seine Sachen packen. Er schloss sich dem FC Pipinsried an. Doch nur wenige Wochen nach seinem Wechsel wird der Innenverteidiger den Absteiger schon wieder verlassen. Da der Kroate in Oberhaching arbeitet, sei der Weg nach Pipinsried zu weit, begründete Odak seinen Abgang. Der Ex-Drittligaprofi hat sich bereits Anfang der Woche vom Team verabschiedet.

Auch ein Abgang von Amar Cekic könnte bevorstehen. Der 26-Jährige weilte von Montag bis Mittwoch in Russland, um sich dort für einen Profivertrag zu empfehlen. Für Pipinsried wäre der Abgang des Offensivstrategen so kurz vor Saisonstart ein weiterer herber Verlust im Kampf um den direkten Wiederaufstieg. Cekic absolvierte in der vergangenen Spielzeit 32 Spiele und verbuchte dabei drei Tore und 16 Torvorlagen. Bereits in der Vergangenheit betonte der Deutsch-Bosnier, nochmal in den Profifußball zurückzukehren zu wollen.