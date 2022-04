FC Pipinsried: Nationalspieler Peter Guinari verlässt den Dorfklub

Teilen

Hand aufs Herz: Pipinsrieds Regionalligaspieler Peter Guinari (rechts) lauscht der Hymne der Zentralafrikanischen Republik im Freundschaftsspiel gegen Tansania in Daressalam. © hae

Beim FC Pipinsried, dessen Punktspiel gegen Bayreuth am vergangenen Wochenende den widrigen Witterungsverhältnissen zum Opfer gefallen ist, tut sich derzeit einiges.

Pipinsried - Sebastian Keßler (18) wechselte jüngst vom SV Wacker Burghausen zum FCP. Der aus Dorfen stammende Defensiv-Spieler war zuletzt zwar im Aufgebot des Pipinsrieder Ligakonkurrenten, doch zu einem Einsatz reichte es dort noch nicht. „Beim FCP möchte ich den nächsten Schritt gehen, um mich weiter zu entwickeln. Mein Traum bleibt weiterhin der Profifußball“, so der 18-Jährige. „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Sebastian. Sebastian hat seine Stärken auf der linken Abwehrseite“, so der sportliche Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal.

Im Fokus stand auch der einzige aktuelle Nationalspieler des Regionallisten aus dem Dachauer Hinterland, Peter Guinari. Der 20-jährige Auswahlspieler der Zentralafrikanischen Republik und Innenverteidiger des FC Pipinsried wird den Regionalligisten zum Saisonende verlassen. Guinari, der vor kurzem zu zwei Freundschaftsspielen mit seinem Heimatland in Daressalam/Tansania weilte, gab bekannt, dass er seinen zum 30. Juni 2022 nicht verlängern wird.

Peter Guinari: Neuer Verein steht noch nicht fest

„Ich werde den FC Pipinsried verlassen“, so Guinari, der in der Chaos-Saison 2019/2021 von den Münchner Löwen zum heimischen Regionalligisten gewechselt war. Bisher absolvierte der 1,90-Meter große und kompromisslose Verteidiger 21 Punktspiele im bayerischen Oberhaus für den FCP. „Der neue Verein steht noch nicht fest. Es laufen Verhandlungen mit Vereinen aus dem In- und Ausland. Ende April wird dann wohl klar sein, wo ich hingehe“, sagt Guinari zum aktuellen Stand der Dinge.

In der Zeit, in der die afrikanischen Teams ihre Weltmeisterschaftsteilnehmer ausspielten, absolvierte der Pipinsrieder Innenverteidiger mit seinem Nationalteam in Daressalam/Tansania zwei Freundschaftsspiele. Zunächst verlor er mit der Zentralafrikanischen Republik gegen den Gastgeber mit 1:3, wenige Tage später holte man gegen den Sudan ein 0:0-Unentschieden.

„Die Niederlage gegen Tansania war unnötig“ ärgerte sich Guinari. „Da gab es ein paar sehr seltsame Entscheidungen gegen uns. Allerdings brauchen wir im Sturmzentrum unbedingt noch einen Knipser“, so Guinari, der längst Stammspieler im Nationalteam ist.

„Mittlerweile habe ich mich sehr gut im Kreise der Mannschaft eingewöhnt. Klar, zu Beginn war es was Neues und Unbekanntes, aber nun ist alles cool. Ich verstehe mich mit allen sehr gut, es macht einfach Spaß, sich mit den Jungs zu treffen und es macht uns alle stolz, für unser Land spielen zu dürfen“, zeigt sich Guinari begeistert über den Teamzusammenhalt in der Nationalmannschaft der Zentralafrikanischen Republik.

FC Pipinsried: Bitteres Karriereende von Ati Lushi

Ein trauriges Kapitel ist das Karriereende des in Pipinsried ungemein beliebten Ati Lushi. Der Stürmer hat seine Entscheidung bekanntgeben, nachdem er die Diagnose seiner Knieverletzung gehört hatte. „Das war’s für mich“, so Lushi. Kreuzbandriss, Außenband abgerissen und der Außenmeniskus ist auch noch betroffen – so lautete die niederschmetternde Diagnose für den 29-jährigen Linksaußen.

Die gesamte Saison 2021/2022 stand für den albanischen Familienvater unter keinem guten Stern. Nach seinem Rückwechsel von Eichstätt nach Pipinsried hatte er sich eine Woche vor dem Saisonstart in einem Vorbereitungsspiel bereits einen Außenbandabriss im Knie zugezogen. Jetzt folgte im Match beim SV Schalding-Heining der Total-Crash im linken Knie.

Lushi wurde vom Mannschaftsarzt des FC Pipinsried, Prof. Dr. med. Mirco Herbot, in der Orthopädischen Chirurgie München (OCM) operiert.

Karriereende: Der Pipinsrieder Ati Lushi hat nach einer weiteren schweren Beinverletzung das Handtuch geworfen. © bruno haelke

Die schwere Verletzung von Lushi passt zum Bild beim FC Pipinsried in dieser Saison. Benny Kauffmann Kreuzbandriss, Matthew Durrans Achillessehnenriss, Tim Greifenegger zweifacher Armbruch – die Hiobsbotschaften nehmen augenscheinlich kein Ende.

„Für Ati ist das schon sehr, sehr bitter. Wir hatten im Winter gute Gespräche und er war auf einem guten Weg zurück zur alten Stärke zu finden – und dann das“, so sein konsternierter Trainer Andy Pummer. Der torgefährliche Linksaußen und Pipinsrieder Publikumsliebling kam in dieser Saison lediglich auf vier Kurzeinsätze. In 84 Regionalligaspielen traf Lushi 28 Mal ins gegnerische Gehäuse; in 47 Bayernliga-Begegnungen erzielte er 29 Treffer. Atdhedon Lushi, den alle nur „Ati“ nennen, erlernte das Fußball-ABC in der Jugend beim FC Ingolstadt, ehe er über Manching, Hepberg und Eichstätt den Weg nach Pipinsried fand.

Ein Höhepunkt in der Karriere von Ati Lushi war das Match im DFB-Pokal mit dem VfB Eichstätt gegen Hertha BSC im Ingolstädter Audi-Sportpark (1:5), ein weiteres Highlight war der nicht erwartete Aufstieg mit dem FC Pipinsried in die Regionalliga Bayern durch einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung bei der SpVgg Greuther Fürth U 23. Einer der damaligen Torschützen: Ati Lushi. (Bruno Haelke)