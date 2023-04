FC Pipinsried: Zu Gast bei den Abgezockten – Personalsorgen vor Aschaffenburg

Teilen

Wenigstens er kehrt zurück in den Kader: Ahanna Agbowo hat seine Sperre abgesessen. © hae

Vor einer Herkules-Aufgabe steht der vom Abstieg bedrohte FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern am heutigen Donnerstag.

Pipinsried – Die Pipinsrieder müssen bei der Viktoria aus Aschaffenburg antreten, einem der abgezocktesten Teams der Liga. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Die Vorzeichen vor einem Ligaspiel könnten fast klarer nicht sein. Hier der Gastgeber aus Aschaffenburg, der auf Rang fünf platziert ist, die Saison sorgenfrei zu Ende spielen kann, weder nach unten noch nach oben stehen irgendwelche Themen bei der Viktoria auf dem Tableau. Dort der hochgradig gefährdete Tabellenvorletzte.

FC Pipinsried: Personalnot gegen Aschaffenburg

Die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Profi Jochen Seitz ist auf wichtigen Mannschaftspositionen top besetzt. Mit Max Grün steht ein ehemaliger Bundesliga-Profi von Borussia Mönchengladbach zwischen den Pfosten, Kapitän Daniel Cheron ist seit Jahren in der Defensive der Fels in der Brandung, und im Mittelfeld zieht Benjamin Baier alle Fäden. Der mit 14 Toren treffsicherste Spieler der Viktoria ist Benedikt Laverty, der in der Jugend beim FC Ismaning kickte.

Beim FC Pipinsried herrscht beinahe schon traditionell Personalnotstand – wie so oft, wenn es gegen Aschaffenburg geht. Legendär war das Spiel im Oktober 2021, als Ersatztorwart Julian Kirr als Feldspieler eingewechselt werden musste. Ganz so schlimm ist es derzeit – noch – nicht beim FCP, allerdings gibt es ein Problem auf der Torwart-Position. Reserve-Keeper Junis Amdouni hat sich einen Knorpelschaden zugezogen, er fällt für den Rest der Saison aus. Nachdem der Stammkeeper der Vorrunde Felix Thiel an den FV Illertissen abgegeben wurde, bleibt also nur noch Daniel Witetschek für die Position zwischen den Pfosten. „Wir müssen sehen, dass wir einen Jugend-Torwart noch durch den Medizin-Check bekommen. Ansonsten werden wir mal sehen, wer sich als Feldspieler für diese Position eignet“, meint FCP-Coach Herbert Paul schon beinahe süffisant.

FC Pipinsried: Einsatz von Spielertrainer Paul fraglich

Ob er selbst auflaufen kann, wird sich erst heute entscheiden. Paul plagt sich mit Problemen im Oberschenkel herum, ist täglich beim Physiotherapeuten. Auch der Einsatz von Nikolaus Grotz ist fraglich, er bekam im Match gegen die U23 des 1. FC Nürnberg einen Schlag auf das Sprunggelenk. Nickoy Ricter sah gegen Nürnberg die fünfte Gelbe Karte – ein Spiel Sperre. Nicht mit dabei sind außerdem die Langzeitverletzten Daniel Jelisic (Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk) und Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch). Dafür steht Ahanna Agbowo wieder zur Verfügung, er hat seine Sperre nach der fünften Gelben Karte abgebrummt.

„Vielleicht platzt ja gegen Aschaffenburg der Knoten im Angriff. Gegen Nürnberg, wie auch im Spiel zuvor gegen Vilzing, hatten wir jede Menge Einschussmöglichkeiten“, sagt Herbert Paul. „Irgendwie will das Runde bei uns momentan nicht ins Eckige. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, ebenso in puncto Nichtabstieg. Es sieht zwar düster aus, aber noch ist es rechnerisch möglich.“

Die Pipinsrieder sind seit elf Spielen ohne Dreier und stellen zudem die schlechteste Offensive der Regionalliga Bayern. Die im Schnitt 0,9-Tore pro Spiel sprechen eine deutliche Sprache. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, zumal die Spiele gegen Aschaffenburg in der Vergangenheit immer ihre Besonderheiten hatten. (hae)