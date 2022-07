„Bei den Jungs nicht angekommen“: FC Pipinsried setzt Heimpremiere in den Sand

Teilen

Der eine jubelt, der andere ist am Boden zerstört: Aubstadts Box-Stürmer Christopher Bieber erzielte in Pipinsried binnen sieben Minuten einen lupenreinen Hattrick. FCP-Schlussmann Felix Thiel musste für die zum Teil haarsträubenden Fehler seiner Vorderleute büßen. © HAE

Der FC Pipinsried wird beim Heimauftakt in der Regionalliga vom TSV Aubstadt überrollt. Vor allem TSV-Stürmer Christpher Bieber bekam der FCP nicht in den Griff.

Pipinsried – Die Heimpremiere in der Regionalligasaison 2022/2023 hat der FC Pipinsried gründlich in den Sand gesetzt. Der Verein aus dem Ilmtal hat das Match gegen den TSV Aubstadt vor 277 Zuschauern in der Hazrolli-Arena nach einer streckenweisen orientierungslosen Partie deutlich mit 2:5 (0:1) verloren.

Der Aubstädter Christopher Bieber erzielte im zweiten Durchgang einen lupenreinen Hattrick – binnen sieben Minuten. Nach der 0:1-Startpleite in der Woche zuvor bei der SpVgg Greuther Fürth II hatten sich die Pipinsrieder für ihren ersten Heimauftritt eigentlich einiges vorgenommen, doch nach dem 2:5 warten sie weiter auf die ersten Punkte in der neuen Serie.

Tore schießen leicht gemacht – unter diesem Motto agierte die Defensive des FC Pipinsried im Spiel gegen die Nordbayern aus dem Grabfeld. Die Mannschaft von TSV-Coach Victor Kleinhenz ließ sich nicht zweimal bitten. Durch eine hochtoxische Mischung individueller und kollektiver Fehlleistungen brachten sich die Hausherren immer wieder selbst in die Bredouille – und das Team um den brillanten Mittelstürmer Christopher Bieber bestrafte dies gleich fünfmal.

Der Anfang vom Ende: Der Pipinsrieder Torhüter Felix Thiel klemmt kurz vor dem Halbzeitpfiff den linken Fuß des Aubstädter Spielführers Ingo Feser ein. Den fälligen Strafstoß verwandelt der zuvor gefoulte Ingo Feser sicher. © HAE

„Da sagst du bestimmt 15 Mal in der Woche zuvor, dass Aubstadt mit dem Bieber einen sehr guten Box-Spieler hat, den es zu verteidigen gilt. Aber irgendwie ist das bei den Jungs nicht angekommen“, klagte FCP-Coach Niko Jelisic in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Zugleich sprach er von einer „lernwilligen und talentierten“ Mannschaft. Talent haben die Kicker aus dem Ilmtal ohne Zweifel, nach der desolaten Vorstellung am Samstag ist der Begriff „lernwillig“ allerdings diskussionswürdig.

Die Pipinsrieder Gegentore zwei bis vier fielen stets nach gleichen Strickmuster: Der TSV Aubstadt startet über seine rechte Seite einen Angriff. Boxspieler Schick steht mutterseelenalleine vor dem FCP-Kasten und locht ein – Hattrick. Das 1:0 für den Gast erzielte Ingo Feser per Foulelfmeter kurz vor der Pause (45.). FCP-Keeper Felix Thiel hat den Aubstädter Kapitän Feser im Strafraum regelwidrig von den Beinen geholt.

Der Ausgleich durch Halit Yilmaz fiel in der 54. Minute, ebenfalls durch einen Foulelfmeter. Claudio Milican war im TSV-Strafraum zu Fall gebracht worden. Beim 1:2 (58.) flankte Timo Pitter, völlig frei stehend, gefühlvoll von der rechten Seite auf den am langen Eck unbedrängt lauernden Christopher Bieber. Der Mittelstürmer hat keine Mühe, die Kugel aus kurzer Entfernung ins Tor zu köpfen. Beim 1:3 (60.) zog Pitter von der rechten Seite in die Mitte. Schuss, Keeper Thiel kann nur abklatschen und Bieber ist zur Stelle. Auch das 1:4 (65.) fiel nach einer Vorlage von Pitter, der sich auf der rechten Außenbahn durchgesetzt hat. Bieber stand einmal mehr in der Box völlig frei und köpfte zum Hattrick ein. Und auch das 1:5 (71.) fiel nach einem Aubstädter Angriff über die rechte Seite, der eingewechselte Patrick Hofmann nagelte das Spielgerät humorlos in die Maschen des FCP-Kastens. Damit schraubte Hoffmann sein Torkonto gegen Pipinsried in drei Spielen auf sechs Volltreffer.

Den 2:5-Anschlusstreffer erzielte der eingewechselte Ahanna Agbowo in der 88. Minute. Der FC Pipinsried hat nicht viel Zeit, die schmerzhafte Niederlage zu verarbeiten, denn bereits am morgigen Dienstag trifft die Mannschaft von Niko Jelisic im Toto-Pokal auf Türkspor Augsburg. Der Anpfiff auf der Bezirkssportanlage in Haunstetten erfolgt um 18.30 Uhr. Am kommenden Freitag, 29. Juli, sind die Ilmtaler in der Regionalliga Bayern zu Gast bei den Würzburger Kickers. Die Franken sind heuer aus der 3. Liga abgestiegen und peilen den sofortigen Wiederaufstieg an. Die Pipinsrieder Mannschaft tut gut daran, den Lernprozess zu forcieren, ansonsten droht ein Desaster.

Stenogramm

FC Pipinsried - TSV Aubstadt 2:5 (0:1)

FC Pipinsried: Felix Thiel, Fabian Willibald, Daniel Jelisic, Pablo Pigl, Tim Greifenegger, Halit Yilmaz, Claudio Milican, Faton Dzemailji, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Bernard Mwarome – Sebastian Keßler, Ryosuke Kikuchi, Nikolaus Grotz, Nickoy Ricter, Ahanna Francis Agbowo. TSV Aubstadt: Lukas Wenzel, Tim Hüttl, Christian Köttler, Tom Kunert, Timo Pitter, Leonard Langhans, Ingo Feser, Nils Benedikt Piwernetz, Leon Heinze, Joshua Endres, Christopher Bieber – Jannik Fippl, Jens Trunk, Patrick Hofmann, Max Schebak, Moritz Gündling. Zuschauer: 277. Tore: 0:1 (45.) – Ingo Feser (Elfmeter). 1:1 (54.) – Halit Yilmaz (Elfmeter). 1:2 (58.) – Christopher Bieber. 1:3 (60.) – Christopher Bieber. 1:4 (65.) – Christopher Bieber. 1:5 (71.) – Patrick Hofmann. 2:5 (88.) – Ahanna Francis Agbowo.