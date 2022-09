FC Pipinsried feiert dank Last-Minute-Treffer von Pigl „glücklichen“ Auswärtspunkt

Teilen

Mal wieder überragend: Bernard Mwarome überzeugte in Vilzing als Zweikämpfer und Vorbereiter. © hae

Mit einem Punktgewinn ist der FC Pipinsried von seinem Match bei der DJK Vilzing zurückgekehrt. Den 2:2-Ausgleichstreffer erzielte Routinier Pablo Pigl in der Nachspielzeit.

Pipinsried – In einem interessanten Regionalliga-Match hatte der Gastgeber deutlich mehr Torchancen. Am Ende steht ein Unentschieden, mit dem beide Teams leben können und müssen. Vilzing sowie Pipinsried haben sich vorerst in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.

Mit einem fulminanten Schuss aus halblinker Position ins lange Eck sorgte der 13 Minuten zuvor eingewechselte Pipinsrieder Routinier Pablo Pigl in der Nachspielzeit für einen unter dem Strich glücklichen Punktgewinn für den FC Pipinsried. Der Ausgleich in der 90.+3 Minute ist allerdings ein erneuter Beweis für das neue Selbstverständnis der Ilmtaler: Nie aufgeben, auch wenn es mal nicht gerade rund läuft.

Das Match begann mit einer Eckball-Serie für den Gastgeber – beinahe wie es der Gast aus Pipinsried erwartet hatte. Nach der 1:8-Niederlage in Nürnberg brannte die DJK auf Wiedergutmachung – und sie wollte dies von Anfang an den 742 Fans zeigen.

Zunächst verteidigten die Pipinsrieder das 0:0 mit Glück und Geschick – bis zur 21. Minute. DJK-Stürmer Andreas Jünger wurde auf der rechten Außenbahn auf die Reise geschickt. Jünger passte im Strafraum in die Mitte, und der frei stehende Sebastian Niedermayer hatte keine Mühe, den Ball zur verdienten Führung einzuschieben.

Nach dem Treffer fing sich der FCP, er kam besser in die Partie. Schließlich war es dem erneut überragenden Bernard Mwarome überlassen, den Ausgleich einzuleiten. Der Pipinsrieder Abwehrstratege gewann einmal mehr einen Zweikampf in zentraler Position an der Mittellinie, setzte zu einem Dribbling Richtung Vilzinger Tor an. Ein Doppelpass mit Spielertrainer Niko Jelisic folgte, und Mwarome passte dann per Steckpass auf den völlig frei stehenden Marvin Jike. Der ließ sich aus elf Metern halbrechter Position nicht zwei Mal bitten und nagelte das Spielgerät in die Maschen (37.).

In der Folge hatten die Pipinsrieder mit einer Doppelchance die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Doch Faton Dzemailji scheiterte an DJK-Keeper Maxi Putz, den Abpraller setze Niko Jelisic aus zehn Metern halblinke Position ans Außennetz. Nach der Pause das gleiche Spiel wie im ersten Spielabschnitt: Die Oberpfälzer erzielten Eckball auf Eckball. Im Unterschied zur ersten Halbzeit sprangen zudem noch mehr Einschussmöglichkeiten heraus, die zunächst vom FC-Keeper Felix Thiel zunichtegemacht wurden.

Das 2:1 fiel nach dem gleichen Strickmuster wie das 1:0. Hereingabe von der rechten Seite, in der Mitte steht diesmal Mario Kufner, der in der 67. Minute zur erneuten Gastgeber-Führung aus kurzer Distanz einnetzt. Danach sah es so aus, dass Vilzing den Sieg über die Zeit retten konnte – bis der spielende Co-Trainer des FC Pipinsried, Pablo Pigl, etwas dagegen hatte.

Nach der Partie gaben die Trainer den beiden Teams ihr Resümee. Josef Eibl (Trainer DJK Vilzing): „Wir sind enttäuscht. Dieses Ausgleichstor in der Nachspielzeit war extrem bitter. Respekt an meine Mannschaft. Die ersten 25 Minuten waren herausragend, dann haben wir über die rechte Seite Probleme bekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir wieder verdient in Führung gegangen, haben nichts zugelassen. Leider haben wir unsere Chancen nicht verwertet. Der Gegner verfügt über eine hohe Qualität und kam dadurch noch zum 2:2.“

Nikola Jelisic (Spielertrainer FC Pipinsried): „Wir sind glücklich über den späten Ausgleich. Vilzing war in den ersten 20 Minuten überlegen, das war für uns etwas überraschend. Nach dem 0:1-Rückstand kamen wir aber besser ins Spiel. In der zweiten Halbzeit war die DJK wieder am Drücker. In der 93. Minute den Ausgleich zu erzielen, ist glücklich.“ (hae)

Stenogramm

DJK Vilzing - FC Pipinsried 2:2 (1:1)

DJK Vilzing: Maximilian Putz, Maximilian Wolf, Fabio Pirner, Andreas Jünger, Jim-Patrick Müller, Mario Kufner, Tobias Hoch, Franz Wendl, Thomas Stowasser, Sebastian Niedermayer, Lukas Schröder – Lutz Hastreiter, Dominik Feuersänger

FC Pipinsried: Felix Thiel, Daniel Jelisic, Halit Yilmaz, Belmin Idrizovic, Nikola Jelisic, Faton Dzemailji, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Marin Pudic, Alexander Langen, Bernard Mwarome – Pablo Pigl, Munkyu Seo, Claudio Milican, Nickoy Ricter, Ahanna Francis Agbowo

Zuschauer: 742

Tore: 1:0 (21.) – Sebastian Niedermayer. 1:1 (37.) – Marvin Jike. 2:1 (67.) – Mario Kufner. 2:2 (90.+2) – Pablo Pigl.