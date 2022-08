FC Pipinsried bestätigt Hankofen-Triumph in Nürnberg: „Mit Herz und Leidenschaft bei der Sache“

Schaut her, er wars: Faton Dzemailji war der erste Gratulant nach dem Siegtreffer seines jungen Teamkollegen Halit Yilmaz in Nürnberg.

In der Saison angekommen

Von Bruno Haelke schließen

Lange haben sie ihn gesucht, nun endlich haben die Fußballer des FC Pipinsried den Schalter gefunden.

Pipinsried – Keine acht Tage nach dem 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Hankofen-Hailing hat der Fußball-Regionalligist aus dem Landkreis Dachau das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg U 23 mit 1:0 gewonnen. Der Gast aus dem Ilmtal war am Valznerweiher die bessere Mannschaft, Schütze des goldenen Treffers war Halit Yilmaz.

Die Gäste verpassten sogar einen noch klareren Erfolg, sie trafen noch zweimal das Aluminium des Club-Kastens.

Mit einem breiten Grinsen traten die Ilmtaler die Heimreise an, im Gepäck waren nicht nur drei Punkte, sondern auch die Erkenntnis, dass sich der hohe Aufwand zum zweiten Mal in Folge auch gelohnt hat.

„Alle Spieler sind mit viel Engagement in die Zweikämpfe gegangen, haben große Laufbereitschaft gezeigt. Sie waren mit Herz und Leidenschaft bei der Sache“, freute sich FCP-Trainer Niko Jelisic nach der Partie. Seine Spielanalyse war kurz und knackig: „Wir haben verdient gewonnen. Wir hatten die besseren Torchancen, haben super verteidigt – und das gegen eine wirklich tolle Mannschaft des Clubs.“

Nürnbergs Trainer Christian Fiél sah das Match ähnlich: „Wir haben zu viel zugelassen gegen einen Gegner, der mit viel Wucht kommt, der Zweikämpfe sucht. Das ist, glaube ich, ihre Stärke. Und dagegen sind wir heute nicht angekommen und haben deshalb zu Recht verloren“, so Fiél.

Der Spielverlauf und die Torchancen bestätigen die Aussagen der beiden Trainer. Der Gast aus Pipinsried legte auf dem Max-Morlock-Platz im Sportpark Valznerweiher los wie die Feuerwehr, er nahm den Schwung von dem Sieg gegen Hankofen-Hailing am vergangenen Dienstag in das Auswärtsspiel in Franken mit.

Es hätte schon früh scheppern können, doch nach wenigen Sekunden zielte FCP-Angreifer Marvin Jike aus 20 Metern ein klein wenig zu ungenau. Und keine zwei Minuten später parierte Club-Keeper Jan Reichert einen 30-Meter-Hammer von Pablo Pigl in souveräner Manier. Für Alu-Treffer Nummer eins in diesem Match sorgte in der achten Minute Faton Dzemailji, der aus 18 Metern das Gestänge anvisierte. Nach einer Viertelstunde musste Reichert sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Halit Yilmaz zu parieren. Doch auch der Pipinsrieder Torwart hatte zu tun, in der zwölften Minute entschärfte Felix Thiel einen Schuss des Ex-Frankfurters Ali Loune. Nach dem Feuerwerk zu Beginn verflachte die Partie ein wenig, es ging mit einem torlosen Remis in die Pause.

Zehn Minuten nach dem Wechsel war es dann soweit: Nickoy Ricter scheitert aus sieben Metern freistehend, nach einem feinen Pass von Ahanna Agbowo, an Club-Torwart Jan Reichert, doch den Abpraller drückt Halit Yilmaz unbedrängt aus kurzer Distanz über die Linie – 1:0 für Pipinsried.

Sieben Minuten später mussten dann die Pipinsrieder die Luft anhalten, FCP-Keeper Felix Thiel vertändelte das Spielgerät an der eigenen Strafraumgrenze gegen Jermaine Nischalke. Doch der hochgelobte FCN-Stürmer konnte die Chance zum Ausgleich nicht nutzen, er verstolperte kläglich.

In der 72. Minute war Alu-Treffer Nummer zwei des FCP fällig, der ball klatschte nach Nickoy Ricters Schuss an die Latte. Danach nahm der Gastgeber das Zepter in die Hand, die Nürnberger drängten auf den Ausgleichstreffer, doch außer einem Lattenschuss von Bryang Kayo sprang nichts dabei heraus.

Fazit: Der FC Pipinsried ist in der Saison 2022/2023 angekommen. „Die Spieler haben gemerkt, dass sie einen gewissen Aufwand betreiben müssen, um in der Regionalliga bestehen zu können“, sagt FCP-Coach Niko Jelisic zur Leistungssteigerung seines Teams. Fakt ist allerdings auch, dass Umstellungen im Team – Pablo Pigl auf die Sechserposition und Bernard Mwarome ins Abwehrzentrum – dem Team mehr Stabilität gegeben haben.

Der nach dem Fehlstart prächtig in die Gänge gekommene FC Pipinsried ist nun bestens gerüstet für die Regionalliga-Heimspiele gegen den TSV Rain (Freitag, 12. August) und eine Woche später gegen den VfB Eichstätt (Freitag, 19. August). (hae)

Stenogramm

1. FC Nürnberg II - FC Pipinsried 0:1 (0:0)

1. FC Nürnberg II: Jan Reichert, Seyhan Yigit, Fabian Menig, Niklas Jahn, Ali Loune, Bryang Kayo, Louis Breunig, Yunsang Hong, Nathaniel Brown, Leonardo Vonic, Jermain Nischalke – Christopher Wähling, Enrique Katsianas-Sanchez, Jannik Hofmann

FC Pipinsried: Felix Thiel, Daniel Jelisic, Pablo Pigl, Halit Yilmaz, Claudio Milican, Nickoy Ricter, Faton Dzemailji, Ahanna Francis Agbowo, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Bernard Mwarome – Tim Greifenegger, Munkyu Seo, Ryosuke Kikuchi, Nikola Jelisic

Zuschauer: 102

Tore: 0:1 (55.) – Halit Yilmaz.