FC Pipinsried: Das rettende Ufer gerät langsam außer Sichtweite

So sieht brotlose Kunst aus: Halit Yilmaz mit einer akrobatischen Einlage im Strafraum © Bruno Haelke

Langsam aber sicher gehen im Dachauer Hinterland die Regionalliga-Lichter aus. Nach der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg U 23 hat der FC Pipinsried nun bereits acht Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz, bei noch neun ausstehenden Spielen.

Pipinsried – „Dafür können wir uns nichts kaufen“, fluchte der Co-Trainer des FCP, Enver Maltas, nach dem Spiel. Gemeint waren die warmen und gut gemeinten Worte einiger Zuschauer zur engagierten Leistung seiner Mannschaft. „Klar hört man das gerne, aber wir haben eben wieder nichts Zählbares mitgenommen“, schüttelte er den Kopf.

Auch FCP-Coach Herbert Paul zielte in die gleiche Richtung. „Wir hätten heute definitiv mehr verdient gehabt. Wie wir aber in den entscheidenden Momenten verteidigen, ist einfach zu billig, vor allem bei dem zweiten Gegentor. Es tut mir leid für die Jungs, denn sie haben heute einen hohen Aufwand betrieben“, sagte Paul nach der Partie. „Wir hatten sehr viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, wo wir auch zu guten Torchancen gekommen sind. Wenn du dann nicht zuschlägst, wird es schwer zu gewinnen“, resümierte der FCP-Coach.

So sieht Frust aus: Ati Lushi (links) und Herbert Paul. © Bruno Haelke

In der Tat versiebte seine Mannschaft wie schon wenige Tage zuvor gegen Vilzing hochkarätige Chancen. Hier nur einige Beispiele: Nickoy Ricter rutschte um wenige Zentimeter einen Meter vor dem Tor am Ball vorbei, Marvin Jike wurde im letzten Moment mit einer Sensationsgrätsche von Club-Kapitän Fabian Menig am Torjubel gehindert und Halit Yilmaz zielte freistehend aus elf Metern zu hoch. In der Summe war es genau das, was FCP-Coach Herbert Paul bemängelte.

Anschauungsunterricht gab es einmal mehr vom Gegner. In der 25. Minute standen die Pipinsrieder bei einer Freistoßflanke falsch – Fabian Menig köpfte per Flugkopfball ungehindert zum 1:0 ein (25.). Beim 2:0 (73.) ließ sich Claudio Milican zu leicht ausspielen, im Anschluss hatte Jermaine Nischalke keine Mühe, aus kurzer Distanz einzunetzen. Beim 3:0 tanzte Club-Torjäger Leonardo Vonic zwei Pipinsrieder Abwehrspieler aus und kickte die Kugel dann im Zeitlupentempo über die Torlinie (79.).

So sehen Sieger aus: Nürnbergs Spielführer Fabian Menig jubelt über sein Tor zum 1:0. © Bruno Haelke

„Die Mannschaft hat bei schweren Bedingungen den Fußball gezeigt, den wir sehen wollen. Die Jungs haben eine erfahrene Leistung gegen den Ball gezeigt. Nach vorne waren wir sehr effektiv, und so fahren wir zufrieden nach Hause“, so fasste Club-Trainer Vincent Novak die Leistung seiner Mannschaft zusammen.

Der FC Pipinsried hat seinen letzten Sieg am 22. Oktober des vergangenen Jahres eingefahren. In den elf Partien danach konnten lediglich drei Remis erreicht werden. Zudem haben die Ilmtaler die schlechteste Offensive der Liga – und müssen am kommenden Samstag bei der Viktoria aus Aschaffenburg antreten, einem der abgezocktesten Teams der Liga überhaupt.

Doch damit nicht genug, denn am Ostermontag kommt der Tabellenführer aus Unterhaching ins Ilmtal. Überraschungseier in Form von drei Punkten wird der sicher nicht im Gepäck haben. (hae)

Stenogramm

FC Pipinsried – 1. FC Nürnberg U23 0:3 (0:1)

FC Pipinsried: Daniel Witetschek - Tim Greifenegger, Benedikt Lobenhofer, Herbert Paul (63. Alex Langen), Faton Dzemailji - Nickoy Ricter (88. Ryosuke Kikuchi), Nikolaus Grotz (67. Claudio Milican), Marin Pudic, Belmin Idrizovic (79. Mohammed Amdouni) - Marvin Jike, Halit Yilmaz

Tore: 0:1 (25.) - Fabian Menig. 0:2 (73.) - Jermain Nischalke. 0:3 (79.) - Leonardo Vonic

Gelbe Karten: Ricter (79.), Paul (80.)/Fuchs (64.)

SR: Florian Böhm (TSV Wolfratshausen)

Zuschauer: 172