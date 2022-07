FC Pipinsried: „Bauchschmerzen“ vor dem Liga-Auftakt - „Idrizovic einer wie Shaqiri“

Von: Korbinian Kothny

Tarik Sarisakal (li.) und Neucoach Nikola Jelisic (re.) besprechen die Saison. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Beim FC Pipinsried war in der Sommerpause einiges geboten. Ein rundum erneuter Kader startet am Wochenende in die Regionalliga-Saison. Das Fazit von Tarik Sarisakal.

Pipinsried - Der FC Pipinsried beendete die letzte Saison auf dem 13. Platz der Regionalliga Bayern -historisch gesehen die beste Platzierung des Dorfklubs in der Vereinsgeschichte. Kein Grund für Veränderungen, also? Weit gefehlt.

Der Regionalligist hat einen massiven Kaderumbruch hinter sich. Bislang präsentierte der sportliche Leiter Tarik Sarisakal schon 14 Neuzugänge. Im Gegensatz dazu haben etliche Spieler den Verein verlassen. Und auch auf der Trainerposition gibt es ein neues bzw. altes Gesicht. Ex-Spieler Nikola Jelisic als Spielertrainer und Miljan Prijovic übernehmen von Andy Pummer.

FC Pipinsried: Weitere Neuzugänge möglich

Servus Tarik, Ihr habt einen großen Umbruch im Sommer hinter euch. Warum kam es zu den vielen Ab- und Zugängen?

In erster Linie war es eine finanzielle Vernunftsentscheidung. Der Kader war qualitativ mit sehr guten Einzelspielern besetzt, der aber aus diversen Gründen so nicht zusammengehalten werden konnte.

Wie zufrieden bist du mit dem Umbruch, insgesamt kamen ja 14 Spieler?

Die Weiterentwicklung der jungen Spieler braucht Zeit, die man eigentlich in der Regionalliga so nicht hat. Eine große Rolle dabei werden die erfahrenen Spieler einnehmen, an deren Seite sich die jungen, talentierten Spieler entwickeln sollen. Sollte das Gerüst mit unseren routinierten Spielern funktionieren, dann kann der Umbruch mit den jungen Spielern zum Erfolg werden. Die Zufriedenheit des Umbruchs wird sich schlussendlich in der Tabelle widerspiegeln.

Seid Ihr mit der Kaderplanung fertig oder plant Ihr noch den einen oder anderen Transfer?

Eventuell nehmen wir noch einen, höchstenfalls zwei Spieler noch mit rein.

FC Pipinsried: Bauchschmerzen vor dem Saisonstart

Wie ist dein erster Eindruck nach der Vorbereitung mit dem neuen Trainerteam?

Niko, Miljan und Pablo arbeitet sehr akribisch im Kollektiv. Die Kommunikation ist gut. Ich sehe eine strukturierte Trainingssteuerung, bei der jeder seine individuelle Stärke einbringt und seinen Part übernimmt. Ich wünsche mir für dieses Trainerteam den nötigen Erfolg.

Euer Coach Nikola Jelisic hat die Auftritte in der Vorbereitung kritisiert. Glaubst du trotzdem an einen erfolgreichen Saisonstart?

Im Moment habe ich diesbezüglich etwas Bauchschmerzen! Das Herzstück der Mannschaft fehlt derzeit noch auf dem Platz – Nikola Jelisic. Er gibt spielerisch den Takt vor. Er fehlt uns an allen Ecken und Enden. Das hat uns die Vorbereitung aufgezeigt. Die Routiniers wie Niko Jelisic, Pablo Pigl bzw. Bernard Mwarone müssen auf dem Platz stehen, sonst bekommen wir Probleme. Auch die Erfahrung von Felix Thiel ist für die Mannschaft sehr wichtig, wobei wir auf der Torhüterposition top aufgestellt sind. Witte und Thiel stehen für Qualität.

FC Pipinsried: Nezugang Idrizovic ist einer wie Shaqiri

Der 13. Platz in der abgelaufenen Regionalliga-Saison war die erfolgreichste Platzierung in der Vereinsgeschichte. Was sind die Ziele für die kommende Saison?

Nur über dem besagten Strich stehen, notfalls über die Relegation.

Nach dem Abgang von Andy Pummer standet Ihr kurz vor der Verpflichtung von Hannes Sigurdsson als neuen Cheftrainer. Wie siehst du die ganze Geschichte im Nachhinein?

Ich wünsche Hannes Sigurdsson und Wacker Burghausen alles erdenklich Gute.

Neuzugang Belmin Idrizovic überzeugte in der Vorbereitung und will laut eigener Aussage in den Profifußball. Was zeichnet Idrizovic aus?

Belmin ist, wie Xherdan Shaqiri, ein absoluter Kraftwürfel. Er ist technisch versiert, strahlt Torgefahr aus und ist stark im Abschluss. Seine Arbeit gegen den Ball ist definitiv verbesserungswürdig. Ansonsten ein Riesenkicker.

Das Interview führte Korbinian Kothny.