FC Pipinsried: Horror-Bilanz geht weiter – Bayernliga, wir kommen!

Es ist fünf Minuten NACH zwölf: Der Abstieg ist für Spielertrainer Herbert Paul und den FC Pipinsried nicht mehr zu vermeiden. © hae

Woche für Woche das Gleiche: über weite Phasen gut gespielt, doch am Ende steht eine deutliche Niederlage.

Pipinsried – Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat am Samstag beim 1. FC Schweinfurt 05 mit 1:5 verloren. Der Rückstand auf einen Relegationsplatz wuchs damit auf 15 Punkte an – der Klassenerhalt ist reine Utopie, Pipinsried wird in der kommenden Saison in der Bayernliga spielen.

Nach der bitteren 1:8-Pleite gegen Unterhaching am Ostermontag musste das Team um Spielertrainer Herbert Paul erneut jede Menge Gegentreffer hinnehmen. Dabei hatte der FCP kurz vor der Halbzeit eine Doppelchance, um mit einem Remis in die Pause zu gehen. Doch zunächst traf Belmin Idrizovic aus kurzer Distanz nur den Rücken von Mitspieler Marvin Jike, den Abpraller setzte Benedikt Lobenhofer aus sieben Metern neben das Tor. Kristian Böhnlein mit einem Abstauber (16.) und Benjamin Hadzic per Kopf (35.) hatten Schweinfurt 2:0 in Front gebracht, ehe Benedikt Lobenhofer in der 40. Minute nach Vorarbeit von Faton Dzemailji zum 2:1 traf.

Und so kam es in Halbzeit zwei, wie es kommen musste: Jeder Fehler des FCP wurde gnadenlos bestraft. Vor dem 1:3 durch Hadzic (66.) hatte Mittelstürmer Marvin Jike, der in der vergangenen Woche seinen Vertrag in Pipinsried verlängert hat, die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch er wurde im letzten Moment von der Schweinfurter Abwehr am Abschluss gehindert.

In der Folge gab Schweinfurt mit seinem Mittelfeldmotor Christian Böhnlein wieder Gas. Pascal Moll köpfte zum 4:1 ein (77.), den Schlusspunkt setzte Malik McLemore mit einem sehenswerten Distanzknaller.

In vielen Situationen merkte man wieder die Unerfahrenheit etlicher Pipinsrieder Spieler. „Wir machen einen Lernprozess durch, den Jungs wird gnadenlos aufgezeigt, wie es geht“, gab Spielertrainer Paul schon vor einigen Wochen zu.“

Die spielerische Substanz stimmt in der Mannschaft, was fehlt, ist der letzte Biss im vorderen Drittel. Torchancen werden permanent vergeben, entsprechend fallen die Ergebnisse aus. 1:5, 1:8, 1:4, 0:3, 0:4, 1:4 hieß es in den vergangenen sechs Spielen. Es schlug also 28 Mal im Gehäuse der Gelb-Blauen ein; bei gerade mal vier eigenen Treffern.

Speziell in der zweiten Halbzeit bricht das fragile Gebilde des FCP regelmäßig zusammen. Fallen ein, zwei Gegentore, verliert die Mannschaft den Glauben an sich selbst – und der Gegner nutzt dies derzeit gnadenlos aus.

Stenogramm

1. FC Schweinfurt - FC Pipinsried 5:1 (2:1)

FC Pipinsried: Daniel Witetschek, Herbert Paul, Tim Greifenegger, Halit Yilmaz, Nikolaus Grotz, Belmin Idrizovic, Faton Dzemailji, Ahanna Francis Agbowo, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Alexander Langen – Ryosuke Kikuchi, Nickoy Ricter, Mohammed Amdouni Zuschauer: 478 Tore: 1:0 (16.) – Kristian Böhnlein. 2:0 (35.) – Benjamin Hadzic. 2:1 (40.) – Benedikt Lobenhofer. 3:1 (66.) – Benjamin Hadzic. 4:1 (77.) – Pascal Moll. 5:1 (82.) – Malik Mc Lemore.