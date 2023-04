FC Pipinsried: Auf Traumstart folgt die Bruchlandung – Abstieg wohl nicht mehr abzuwenden

Da war die Pipinsrieder Fußballwelt noch sehr in Ordnung: Die FCP-Kicker jubeln über das frühe Freistoßtor von Faton Dzemailji. © Bruno Haelke

Wie sich die Spiele des FC Pipinsried doch gleichen: Spieltag für Spieltag hält der Tabellenvorletzte der Regionalliga Bayern prima mit, Spieltag für Spieltag gibt es dennoch eine Niederlage.

Pipinsried – So auch am gestrigen Abend – und diese Niederlage war deftig: Der FC Pipinsried verlor gegen Tabellenführer TSV Unterhaching nach ultrafrüher Führung ultrahoch 1:8 (1:1).

Sollte sich ein neutraler Beobachter die Partie angesehen haben, so dürfte er zunächst ins Rätseln geraten sein: Wer von den beiden Mannschaften bitteschön ist der Spitzenreiter und wer hängt hinten drin in der Tabelle? In der ersten halben Stunde war Pipinsried sogar die bessere Mannschaft, was man angesichts des Endergebnisses kaum glauben mag.

Allerdings war dem Team von Spielertrainer Herbert Paul, der aufgrund einer Fußverletzung nur auf der Bank Platz nahm und sich auch nicht einwechselte, auch ein Traumstart gelungen. Gerade zwei Minuten waren rum, da legte sich Faton Dzemailji den Ball zurecht: Freistoß, 20 Meter vor dem Tor. Bei dem auf den kurzen Pfosten geschossenen Ball sah Hachings Keeper René Vollath nicht wirklich gut aus. Den Pipinsriedern war’s egal, sie bejubelten die frühe Führung ausgelassen.

In der Folge blieb der FCP dran, störte die Hachinger früh – und hatte Chancen aufs 2:0. Die beste in der 16. Minute, doch der Ball zischte nach dem 20-Meter-Schuss von Halit Yilmaz hauchdünn am Pfosten vorbei.

Favorit Unterhaching kam anschließend etwas besser in die Partie – und zum Ausgleich. Stürmer Patrick Hobsch köpfte nach einer Ecke ein (36.).

Zur Pause 1:1 also – noch nix kaputt. Das wird Herbert Paul seinen Schützlingen auch vermittelt haben, er wird ihnen Mut gemacht haben in der Halbzeitansprache. Denn die Vorstellung war prima gewesen in den ersten 45 Minuten.

45 Minuten auf Augenhöhe: Torschütze Faton Dzemailj © Bruno Haelke

Und dann brachen alle Dämme.

Innerhalb von 13 Minuten schenkte die Hachinger Spielvereinigung den bemitleidenswerten Pipinsriedern vier Stück ein. Manuel Stiefler (48.), erneut Patrick Hobsch (Elfmeter, 50.), Mathias Fetsch (56.) und abermals Manuel Stiefler (61.) stellten auf 1:5 aus Sicht der Gastgeber. In dieser Phase wurde deutlich, wie überfordert mancher im FCP-Kader in der Regionalliga ist, zumal gegen einen mit Topspielern gespickten Gegner.

Unterhaching hatte noch nicht genug. Von der 81. Minute bis in die Nachspielzeit klingelte es noch drei weitere Male im Pipinsrieder Kasten. Die Torschützen: Stephan Hain, Patrick Hobsch abermals per Strafstoß und noch einmal Hain.

Mit der fünften Niederlage in Folge hat der FCP Tabellenplatz 19. weiter zementiert. 24 Punkte haben die Pipinsrieder in nun 31 Spielen geholt, einen mehr als Schlusslicht Heimstetten. Satte 13 Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Wer jetzt noch vom Klassenerhalt spricht – das muss so deutlich gesagt werden – der träumt.

Sandro Wagner, Ex-Nationalspieler und Trainer in Unterhaching, übergibt seinem Nachfolger zum Saisonende wohl eine Meistermannschaft. Haching hat jetzt schon neun Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Würzburg. Rang eins in der Regionalliga Bayern bedeutet allerdings keineswegs auch automatisch den Aufstieg in die Dritte Liga. Den Platz in Liga drei muss sich der Bayern-Meister erst in einer Relegation mit dem Meister der Regionalliga Nordost erkämpfen. Im Nordosten steht aktuell Rot-Weiß Erfurt auf Platz eins. (hae/tol)