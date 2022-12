Rochade auf dem Trainerstuhl: Herbert Paul wird Chefcoach beim FC Pipinsried

Mission Klassenerhalt: Enver Maltas, Ati Lushi und Herbert Paul (von links) sollen gemeinsam den FC Pipinsried in der Regionalliga halten. Foto: bruno haelke © bruno haelke

Der FC Pipinsried hat kurz vor für Klarheit auf der Trainerposition gesorgt. Herbert Paul übernimmt in der Rückrunde als Spielertrainer.

Ja ist denn schon Weihnachten? Beim Regionalligisten FC Pipinsried hat es jedenfalls kurz vor den Feiertagen schon die große Bescherung gegeben, denn mit Herbert Paul konnte ein neuer Spielertrainer verpflichtet werden. Als Co-Trainer agiert Enver Maltas, den neuen Posten des Teammanagers bekleidet ab sofort Ati Lushi.

Pipinsried – Das Trio fungierte in den zurückliegenden drei Spielen bereits in anderer Zusammenstellung, Lushi war der Chef-Coach, Herbert Paul und Enver Maltas waren die Assistenten. Doch der 29-jährige, ehemalige Stürmer Lushi konnte und wollte den Zeitaufwand nicht weiter auf sich nehmen. „Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt in einer anderen Funktion weitermachen kann. Natürlich mit reduziertem Zeitaufwand, aber so kann ich meinem Herzensverein weiter zur Verfügung stehen“, so Lushi.

„Ich sehe die Aufgabe als Fortsetzung der Zeit vor der als Trainer“, meint der neue Teammanager der Gelb-Blauen weiter. „Bereits nach meiner Verletzung und dem damit verbundenen Karriereende ist der Kontakt nie abgerissen. Durch meine Zeit als Trainer weiß ich, wie die Mannschaft tickt, weiß jetzt aber auch, was man vom Verein für Vorstellungen hat. Ich hoffe und weiß, dass ich da ein gutes Bindeglied sein kann“, erklärt Lushi seinen Aufgabenbereich.

Herbert Paul: Nächster junger Trainer in Pipinsried

Mit Herbert Paul wird in Pipinsried die Tradition von jungen Spielertrainern weitergeführt. Über Michael Stiller, Fabian Hürzeler, Niko Jelisic, um nur einige zu nennen, führt nun der Ex-Löwe Herbert Paul die Pipinsrieder Mannschaft. Der 1,87-Meter große Defensiv-Spezialist soll nach dem Abgang von Bernard Mwarome die Mannschaft nicht nur bei den Übungseinheiten führen, sondern auch auf dem Spielfeld. Der neue Pipinsrieder Spielertrainer kurierte zuletzt einen Kreuzbandriss aus, trainierte aber voll mit der Mannschaft mit.

Mit Enver Maltas steht ein weiterer engagierter junger Co-Trainer an der Seitenlinie. Der 30-Jährige war zuletzt bei der U 19 des FC Ingolstadt tätig. Er soll zusammen mit dem sportlichen Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal, während des Spiels an der Linie die Anweisungen geben.

Dem neuen Trainer-Duo steht viel Arbeit bevor, ehe es am 25. Februar des kommenden Jahres zum richtungsweisenden Auswärtsspiel nach Rain geht. Derzeit belegt der FC Pipinsried den vorletzten Platz in der Regionalliga-Tabelle, er hat fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Mission Klassenerhalt beginnt für den FCP und dessen neuem Trainer-Duo am 16. Januar, wenn die Spieler zum ersten Training nach der Winterpause gebeten werden. (Bruno Haelke)