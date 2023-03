Trotz drohendem Abstieg: Tim Greifenegger verlängert beim FC Pipinsried

Von: Vinzent Fischer

Tim Greifenegger (links) bleibt dem FC Pipinsried treu. © IMAGO / foto2press

Sportlich sieht es beim FC Pipinsried düster aus. Trotzdem verlängert Tim Greifenegger um ein weiteres Jahr. Er fühlt sich beim Dorfklub pudelwohl.

Pipinsried – Seit 2021 spielt Tim Greifenegger für den FC Pipinsried. Inzwischen hat sich der 21-jährige Ex-Augsburger zum Leistungsträger beim Regionalligisten aufgeschwungen – trotz komplexer Verletzungen. Grund genug für den FCP, den Vertrag mit Greifenegger um ein Jahr zu verlängern.

„Wir freuen uns sehr über die Zusage von Tim. Tim hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt, der sowohl innerhalb der Mannschaft, als auch im Umfeld des Vereins sehr beliebt ist“, teilte der Verein am Mittwoch mit.

FC Pipinsried verlängert mit Tim Greifenegger – Youngster verspürt „sehr große Verbundenheit“

Beim FC Pipinsried dürfte die Vertragsverlängerung Balsam für die geschundene Seele sein. Die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland taumelt dem Abstieg in die Bayernliga entgegen. Satte zehn Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer, zum Relegationsplatz sind es acht. Der letzte Regionalliga-Sieg datiert vom 22. Oktober, damals gewann das Team gegen Wacker Burghausen. Im Sommer droht dem Verein der nächste große Umbruch.

Tim Greifenegger bleibt dem FCP trotz der widrigen Umstände erhalten. „Ich bin sehr glücklich, nächste Saison weiterhin für den FC Pipinsried zu spielen“, so der Abwehrspieler. „Die Gespräche waren offen und ehrlich und ihre Planungen haben mir sehr zugesagt. Da ich eine sehr große Verbundenheit zum Verein habe, freut es mich besonders, dass alles so gut geklappt hat.“

Tim Greifenegger bricht sich beim FC Pipinsried gleich zweimal denselben Arm

Greifeneggers Zeit beim FC Pipinsried war von Höhen und Tiefen geprägt. Im August 2021 zog er sich einen komplizierten Unterarmbruch zu. Ein knappes halbes Jahr später fiel Pechvogel Greifenegger erneut länger aus – er brach sich ausgerechnet denselben Arm. Am Ende stand für den FCP dennoch der Klassenerhalt.

Tim Greifenegger hat sich im August 2021 einen komplizierten Unterarmbruch zugezogen – ein knappes halbes Jahr später brach er sich denselben Arm nochmal. © BRUNO HAELKE

Für Greifenegger und den FC Pipinsried war klar: Die gemeinsame Geschichte ist nach nur fünf Regionalliga-Einsätzen in der Debüt-Saison noch nicht zu Ende erzählt. Der Youngster und der FCP verlängerten um ein weiteres Jahr. 16 Einsätze stehen in dieser Saison zu Buche. Für Greifenegger, in der Jugend beim FC Augsburg und dem FC Ingolstadt aktiv, sollen nächste Saison noch weitere dazukommen. Ob in der Bayernliga, oder doch noch in der Regionalliga. (vfi)