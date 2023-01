FC Pipinsried wieder im Trainingsbetrieb – Herbert Paul erstmals als Spielertrainer im Einsatz

Den Chefposten im Trainerteam hat Ati Lushi (Mitte) unlängst weitergegeben. Ansagen gibt es vom neuen Teammanager aber natürlich trotzdem. © Bruno Haelke

Mit einem runderneuerten Team startet der FC Pipinsried in die Vorbereitung. Ziel des neuen Trainers Herbert Paul ist der Klassenerhalt.

Pipinsried – Die „Mission Klassenerhalt“ ist angelaufen. Planmäßig stieg die ranghöchste Fußballmannschaft des Landkreises Dachau, der FC Pipinsried, am Montag in die Vorbereitung zum Restprogramm der Regionalliga Bayern ein. Mit dem neuen Spielertrainer Herbert Paul, seinem Co-Trainer Enver Maltas, Torwart-Trainer Norbert Aulinger und dem neuen Teammanager Atdhedon „Ati“ Lushi begann nach einer Ansprache in der Kabine das Training.

Mit-Läufer: Herbert Paul hält sich für seine Einsätze auf dem Feld fit. © Bruno Haelke

Um 19.12 Uhr stand Paul erstmalig in seiner Funktion als Spielertrainer auf dem Platz. Die Übungseinheiten absolviert der FCP auf dem neuen Kunstrasen des TSV Indersdorf.

Das erste Punktspiel nach der Winterpause steigt am 25. Februar. Im Derby gegen den TSV Rain gilt es dann, Big-Points zu sammeln, ebenso wie eine Woche später beim VfB Eichstätt. Das Nachholspiel gegen den 1. FC Nürnberg U23 wurde auf den 28. März terminiert. Anpfiff zu dieser Partie soll um 17.30 Uhr sein. (Bruno Haelke)

Die Vorbereitungsspiele des FC Pipinsried:

29. Januar, 13 Uhr: VfR Garching – FC Pipinsried; 31. Januar, 19.30 Uhr: TSV 1865 Dachau – FC Pipinsried; 4. Februar, 14.30 Uhr: TSV Eintracht Karlsfeld – FC Pipinsried; 5. Februar, 13 Uhr: TSV Nördlingen – FC Pipinsried; 11. Februar, 14.30 Uhr: FSV Pfaffenhofen – FC Pipinsried; 18. Februar, 12 Uhr: FC Deisenhofen – FC Pipinsried.