Vom Fan zum Spieler: Fabian Willibald erfüllt sich mit Wechsel zum FC Pipinsried seinen Traum

Von: Vinzent Fischer

Verlässt den FC Ingolstadt und schließt sich dem FC Pipinsried an: Fabian Willibald (schwarzes Trikot), im Zweikampf mit Haching-Torjäger Patrick Hobsch. © Imago/Stefan Bösl

Der FC Pipinsried sichert sich die Dienste von Fabian Willibald. Der 19-jährige Abwehrspieler kommt von der U23 des FC Ingolstadt ins Dachauer Hinterland.

Pipinsried - Trotz der 0:3-Pleite bei der SpVgg Greuther Fürth II steht fest: Der FC Pipinsried ist gerettet. Der Aufsteiger spielt auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern. Die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Tarik Sarisakal planen bereits mit Hochtouren für die neue Spielzeit. Der neue Trainerstab, der im Sommer vom scheidenden Chefcoach Andy Pummer übernehmen wird, steht bereits fest. Und auch die Kaderplanung läuft auf Hochtouren. Als nächster Neuzugang wechselt der 19-jährige Abwehrspieler Fabian Willibald vom FC Ingolstadt zum FC Pipinsried.

„Erfüllt absolut unser Anforderungsprofil“: Sarisakal adelt Neuzugang Willibald

„Fabian erfüllt als junger, talentierter Innenverteidiger absolut unser Anforderungsprofil“, gibt Sarisakal bei der Bekanntgabe des Transfers zu Protokoll. Der Sportliche Leiter des FCP ist von Willibalds Qualitäten überzeugt: „Ich traue Ihm definitiv zu, sich in der Regionalliga durchzusetzen.“

Der Neuzugang selbst erfüllt sich mit dem Wechsel ins Dachauer Hinterland einen Traum: „Es freut und ehrt mich sehr, dass ich als junger Spieler die Chance bekomme, mich in der Regionalliga beweisen zu dürfen. Die Verbindung zum FCP gibt es durch die Wohnnähe schon von klein auf. Dementsprechend freut es mich umso mehr, dass ich zukünftig die Spiele nicht nur vom Seitenrand als Fan betrachte, sondern jetzt auch auf dem Platz Einfluss nehmen kann.“

Fabian Willibald: Wiedersehen mit Tim Greifenegger beim FC Pipinsried

Fabian Willibald spielte seit 2015 für den FC Ingolstadt, nachdem er zuvor bei der TaF Glonntal ausgebildet wurde. Der Abwehrspieler durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des FCI und kam in der laufenden Spielzeit für die U23 der Schanzer in der Bayernliga zum Einsatz. Willibald ist nicht der erste Spieler, der den Weg vom FC Ingolstadt ins Dachauer Hinterland findet. Im Sommer kommt es zu einem Wiedersehen mit Tim Greifenegger, beide spielten gemeinsam in der U19 des FCI. Greifenegger kam zur vergangenen Saison zum FCP, trotz Verletzungssorgen wurde sein Vertrag kürzlich um eine weitere Spielzeit verlängert. (Vinzent Fischer)