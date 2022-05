FC Pipinsried will sich gegen „beste Amateurmannschaft Bayerns“ für den Fürth-Flop rehabilitieren

Lange Gesichter gab es am Wochenende auf der Pipinsrieder Ersatzbank. Im Heimspiel gegen Aubstadt wollen die FCP-Kicker heute einen besseren Auftritt hinlegen. © HAE

Zum letzten Regionalliga-Heimspiel der Saison 2021/2022 empfängt der FC Pipinsried am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr den TSV Aubstadt.

Pipinsried – Am vergangenen Wochenende haben die Kicker aus dem Ilmtal trotz einer 0:3-Klatsche bei der SpVgg Greuther Fürth U 23 den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Auch Aubstadt ging am zurückliegenden Samstag leer aus, vor 1860 Zuschauern verlor der TSV das Heimspiel gegen den FC Bayern München II knapp mit 0:1.

Der Druck auf dem FCP-Topf ist nun weg, das Match gegen das Team aus dem Grabfeld könnte eine echte Fußball-Gala werden. „Allerdings müssen wir dazu schon eine sehr gute Leistung zeigen, wie zum Beispiel bei der zweiten Halbzeit des Bayreuth-Matches. Spielen wir so wie am Samstag in Fürth, dann bekommen wir mindestens ein halbes Dutzend“, meint der Pipinsrieder Trainer Andy Pummer.

Warum? Die Antwort gibt der Coach selbst – ohne lange nachzudenken: „Aubstadt ist für mich die beste Amateurmannschaft der Regionalliga Bayern. Wie sie Fußball spielen – das ist schon sehr beeindruckend. Dazu gehört jedoch eine Menge Arbeit und ein Team, das mitzieht. Von alleine kommt sowas nicht.“

Über den Klassenerhalt konnte sich der engagierte Trainer des FC Pipinsried auch am späten Samstagabend noch nicht so richtig freuen. „Gleich nach so einem Spiel geht das nicht. Aber so langsam überwiegt die Freude über das, was wir erreicht haben.“

Das Match gegen Aubstadt wurde auf heute verlegt, da die Unterfranken ins Toto-Pokalfinale gegen den FV Illertissen eingezogen sind. Dabei räumten sie unter anderem die Münchner Löwen und den damals noch aktiven Drittligisten Türkgücü München aus dem Weg.

Am vergangenen Samstag verlor der TSV denkbar knapp mit 0:1 gegen die kleinen Bayern; sie verschossen dabei einen Strafstoß in Minute vier der Nachspielzeit.

Gegenüber der Main-Post äußerte sich Aubstadts Trainer Victor Kleinhenz nach dem Match gegen die Bayern wie folgt: „Wir machen genauso weiter. Wir werden uns aufbäumen, fahren nach Pipinsried, spielen gegen Schalding, holen uns noch die sechs Punkte zum Abschluss einer überragenden Saison und dann fahren wir nach Illertissen. Kopf hoch, Männer, das war eine irre gute Leistung.“

Wer also glaubt, dass die Grabfelder die lange Reise nach Pipinsried antreten, um dort vom vorzüglichen Kuchen im Sportheim des FCP zu kosten, einen Kaffee zu schlürfen und mit drei Punkten zu bezahlen, der liegt mit Sicherheit falsch. Der FC Pipinsried muss sich auf einen anstrengenden Dienstagabend gefasst machen. (Bruno Haelke)