FC Pipinsried: Revanche gegen TSV Bucbach geglückt – dank Alexander Eiban

Tohuwabohu im Strafraum der Buchbacher: Marco Rosenzweig, Torwart Daniel Maus und Marcel Spitzer wollen klären. Mittendrin: Marvin Jike. Aus dieser Szene entwickelte sich das 2:0 für die Pipinsrieder durch Albano Gashi. © BRUNO HAELKE

Nach fünf Spielen ohne Sieg hat der FC Pipinsried einen eminent wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Regionalliga eingefahren.

Buchbach/Pipinsried – Der 2:0-Auswärtssieg beim TSV Buchbach bescherte dem Landkreisclub eine fast perfekte Revanche für die peinliche 0:5-Hinspielpleite im Jahr 2021.

Über weite Strecken glich das Match einem reinen Abnutzungskampf, der Sieg für den Gast aus dem Dachauer Hinterland war allerdings verdient.

Einen faden Beigeschmack hatte der Dreier dann aber doch, denn die Pipinsrieder müssen am kommenden Wochenende im Match gegen den TSV Rain gleich drei Spieler ersetzen, die am Samstag ihre fünfte bzw. zehnte gelbe Karte gesehen haben. Am kommenden Samstag muss der FC Pipinsried im Heimspiel gegen den TSV Rain ohne Jakob Zitzelsberger, Dominik Wolfsteiner und Jannik Fippl auskommen.

FCP-Trainer Andy Pummer brachte den Matchverlauf in der Pressekonferenz mit wenigen Worten auf den Punkt: „Es war Abstiegskampf pur. Unter dem Strich ist es sch...egal, wie man die drei Punkte holt.“

Die 380 Zuschauer sahen in der Tat eine Partie, die von Kampf und Krampf geprägt war. Was nicht verwunderte, wussten doch beide Teams um die Bedeutung der Partie. Der Gast aus dem Ilmtal erwischte einen Traumstart. Nach einem weiten Einwurf von Jakob Zitzelsberger bekam die TSV-Abwehr die Situation nicht unter Kontrolle. FCP-Angreifer Marvin Jike bedankte sich, er nagelte den Ball aus sechs Metern humorlos unter die Latte.

Eine exzellente Partie bot einmal mehr FCP-Keeper Alex Eiban. Mit seiner Ausstrahlung, seiner Ruhe und seinen tollen Reflexen war er ein Garant für den Sieg. © BRUNO HAELKE

Auch in der zweiten Halbzeit starteten die Pipinsrieder gut ins Match. Nach neun gespielten Minuten hämmerte Albano Gashi das Spielgerät aus 18 Metern zum 2:0 ins Netz der Buchbacher. TSV-Keeper Daniel Maus war zuvor mit einem Mitspieler zusammengeprallt und konnte nicht entscheidend klären.

„Grundsätzlich war unser Sieg verdient. In der ersten Halbzeit hätten wir den Sack schon zumachen können, doch nach der Ampelkarte in Minute 64 ging ein Ruck durch die Buchbacher Mannschaft. Da sind wir etwas hektisch geworden“, fasste der beste Pipinsrieder Spieler an diesem Tage, Keeper Alex Eiban, das Spiel zusammen.

Nach dem 0:2-Rückstand und Tobias Steers Platzverweis machte Buchbach Dampf. Der Gegner aus Pipinsried wurde beinahe jede Sekunde „gestresst“. Die TSV-Kicker ackerten um jeden Zentimeter auf dem Spielfeld, zudem machte sich, eine logische Folge des Zwischenspurts der Hausherren, Hektik im FCP-Team.

Die Pipinsrieder hatten alle Mühe, ihren Kontrahenten unter Kontrolle zu halten. Nur gut, dass der FCP mit Alex Eiban einen der besten Regionalliga-Keeper in seinen Reihen weiß. Mit seiner Ausstrahlung, seiner Ruhe und seinen tollen Reflexen war er ein Garant für den Sieg des Teams aus dem Dachauer Hinterland. (Bruno Haelke)

Stenogramm

TSV Buchbach - FC Pipinsried 0:2 (0:1)

TSV Buchbach: Daniel Maus, Benedikt Orth, Marco Rosenzweig, Samed Bahar, Tobias Steer, Marcel Spitzer, Jonas Wieselsberger, Alexander Spitzer, Moritz Sassmann, Tobias Sztaf, Aleksandro Petrovic – Thomas Leberfinger, Veit Prenninger, Manuel Mattera, Daniel Muteba

FC Pipinsried: Alexander Eiban, Peter Guinari, Lucas Schraufstetter, Pablo Pigl, Albano Gashi, Halit Yilmaz, Dominik Wolfsteiner, Nikola Jelisic, Faton Dzemailji, Marvin Jike, Jakob Zitzelsberger – Jannik Fippl, Eren Emirgan, Ahanna Francis Agbowo

Zuschauer: 380

Gelb-Rote Karte: Tobias Steer (64.)

Tore: 0:1 (4.) – Marvin Jike. 0:2 (54.) – Albano Gashi.