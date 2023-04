FC Pipinsried: Heimspiel gegen das Team der Stunde – Abstieg bereits möglich

Der FC Pipinsried kann bereits an diesem Wochenende absteigen. © IMAGO/Sven Leifer

Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried empfängt am heutigen Freitag um 18 Uhr den TSV Buchbach. Das Duell der Fußballdörfer ist derweil zu einem Duell David gegen Goliath geworden.

Pipinsried – In Pipinsried lag in den letzten Tagen allerdings der Fokus auf Personen im Umfeld, und nicht auf denen, um die es eigentlich gehen sollte.

Dass sich mit dem TSV Buchbach das vielleicht formstärkste Team der Regionalliga Bayern vorstellt, gerät in Anbetracht der Personaldiskussionen und Aktionen im Ilmtal zur Nebensache. Dabei hätten sich die Verantwortlichen vom FCP beim TSV eine Scheibe abschneiden können. Zur Winterpause war Buchbachs Mannschaft um Rekord-Regionalliga-Spieler Aleksandro Petkovic ebenfalls in den Abstiegskampf verstrickt. Mit 41 Punkten ist die Mannschaft des neuen Trainers Uwe Wolf aktuell zwar noch lange nicht aus dem Schneider, doch die letzten Erfolge gegen Nürnberg, in Hankofen-Hailing und das Remis gegen Würzburg waren deutliche Ausrufezeichen. Es wurden in dem Nahe Mühldorf gelegenen Örtchen Buchbach Signale gesetzt, die dazu geführt haben, dass der TSV zumindest noch im Geschäft ist.

In Pipinsried dagegen wurden im Laufe der Saison fast alle erfahrenen Spieler abgegeben – oder man ließ sie ziehen. Das im erst November neu installierte Trainer- und Managerteam um Herbert Paul, Enver Maltas und Ati Lushi bekam ein Himmelfahrtskommando übertragen, dass bereits am heutigen Freitag in der Bayernliga enden kann. Sollten die Teams aus Vilzing und Augsburg punkten und der FCP verlieren, dann steht der Abstieg nach zwei Jahren Regionalliga auch rechnerisch fest.

„Auch wenn momentan viel los ist im Verein, wollen wir uns gegen Buchbach endlich einmal selbst belohnen“, sagt FCP-Spielertraier Herbert Paul, „die Mannschaft hat sich ein Erfolgserlebnis verdient.“

Der Abwehrstratege Paul wird dem FC Pipinsried nach der Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen. „Wir haben eine offene Kommunikation. Ich schaue mich derzeit in alle Richtungen um, es gibt noch eine Tendenz oder Entscheidung“, so Paul, der bereits bei den Münchner Löwen gekickt hat. Heißt im Umkehrschluss: Der FC Pipinsried muss sich mal wieder einen neuen Trainer suchen.

Damit zum Thema „Personal“. Im Laufe der Woche wurde bekannt, dass Defensiv-Akteur Alex Langen den Verein verlassen wird. Er geht in die Augsburger Kreisliga-Ost als Spielertrainer zur DJK Langenmosen.

Für den Verein FC Pipinsried bleibt nur zu hoffen, dass es bei der am Sonntag stattfindenden außerordentlichen Mitgliederversammlung zu geordneten Verhältnissen kommt. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Neuwahl des 1. Vorsitzenden. Der derzeitige Präsi Roland Küspert hatte in der abgelaufenen Woche über Privatkanäle seinen Abschied bekannt gegeben. (hae)