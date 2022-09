FC Pipinsried unterliegt gnadenloser Viktoria - „Wir waren die bessere Mannschaft“

Mit ein wenig Glück entschärft der Aschaffenburger Tormann Max Grün den von Yilmaz getretenen Handelfer. © hae

Der FC Pipinsried hat erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren. Gegen den SV Viktoria Aschaffenburg verlor er in der heimischen Hazrolli-Arena nach zuletzt vier Heimsiegen in Folge am Freitagabend mit 2:4.

Pipinsried – Der Gastgeber musste sich der gnadenlosen Effektivität der Viktoria ergeben, die aus vier Chancen vier Tore machte. Zahlreiche Chancen wurde vom FCP vergeben, unter anderem verschoss Halit Yilmaz einen Handelfmeter.

Die Paarung FC Pipinsried gegen den SV Viktoria Aschaffenburg ist und bleibt beste Fußball-Unterhaltung. Nachdem sich die Teams in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen in Pipinsried jeweils mit 3:3-Unentschieden trennten, konnten die 375 Zuschauer erneut sechs Treffer miterleben – allerdings dieses Mal mit vier Treffern für den Gast vom Main.

Der FCP begann mit vier personellen Änderungen gegenüber dem Match zuvor in Vilzing. Daniel Jelisic fehlte wegen einer Fußverletzung, Marin Pudic, Belmin Idrizovic und Spielertrainer Niko Jelisic nahmen zunächst auf der Bank Platz. Neu im Team waren Ahanna Agbowo, Claudio Milican, Nickoy Ricter und Simon Rauscheder. Taktisch blieb Niko Jelisic beim 3-5-2-System. In die Dreier-Kette rückte Rauscheder für Bernard Mwarome, der den zentralen Part im defensiven Mittelfeld übernahm. Milican kam neben Mwarome zum Einsatz. Agbowo rückte auf die rechte Seite im Mittelfeld, und Ricter spielte im Sturm.

Der Gastgeber war zwar über die gesamte Spielzeit überlegen, allerdings fehlte gerade im ersten Spielabschnitt die ordnete Hand im Mittelfeld. Bernard Mwarome, der in den letzten Spielen in der Zentrale der Dreier-Abwehrkette überragende Spiele abgeliefert hatte, kam in der Rolle im Mittelfeld nicht auf Touren. Er und sein Team bestimmten zwar das Match, allerdings fehlte das letzte Quäntchen Struktur und im letzten Drittel die Zielstrebigkeit, den Ball unbedingt im Tor des Gegners zu versenken.

Bei der Pressekonferenz bemerkte Coach Niko Jelisic, „dass es an der Zeit ist, dass andere Spieler auch mal die Verantwortung übernehmen, wenn Pablo (Pigl, Anm. der Redaktion) und oder ich nicht spielen“. Zu allem kam auch noch Pech mit zwei Pfostenschüssen hinzu. Und, von allen Seiten kaum bemerkt, hätte es zwei Mal die Ampelkarte für den Gast geben müssen. Niklas Borger verursachte mit einem Handspiel einen Elfmeter, sah dafür allerdings keine Gelbe Karte. Borger hatte bereits in der 12. Minute den gelben Karton gesehen. Auch Niklas Meyer hatte Dusel. In der ersten Hälfte bereits vorgewarnt, zog er seinem Gegnerspieler Ahanna Agbowo in der zweiten Halbzeit in einem Laufduell beinahe das Trikot vom Leib. Auch hier blieb die (zweite) Gelbe Karte stecken.

So nahm das Match seinen für den Zuschauer äußerst interessanten Verlauf. Vier Tore in den letzten zehn Minuten machten die Partie unterhaltsam und spannend bis zum Schluss.

„Wir waren die bessere Mannschaft“, sagte Jelisic nach dem Schlusspfiff. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut rausgekommen und haben gedrückt. Dann kassieren wir den Konter zum 0:2. Da sind die Köpfe nach unten gegangen. Dann bekommen noch zwei Konter. Daraus müssen wir lernen und besser absichern. Das gehört zum Reifeprozess unserer Mannschaft.“

Jochen Seitz, ehemaliger Bundesliga-Profi und Trainer des SV Viktoria Aschaffenburg, sprach von einem „ausgeglichenen Spiel, die beiden Teams haben sich neutralisiert. In der zweiten Halbzeit hatten wir das nötige Quäntchen Glück. Es war ein Kampfspiel von uns. Gefühlt waren wir stehend k.o. Wir waren jedoch sehr effizient und haben die Tore hervorragend herausgespielt.“

Am kommenden Samstag, 17. September, ist der FC Pipinsried zu Gast bei der SpVgg Unterhachingl. Zuvor bestreiten die Ilmtaler am Dienstag um 19.30 Uhr in Lohhof ein Benefizspiel gegen des SC Inhauser Moos. Wie mehrfach berichtet, ist der SCI-Spieler Moritz Walter von wenigen Wochen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, er hinterlässt eine Frau und vier Kinder. „Gemeinsam mit dem SC Inhauser Moos wollen wir Moritz’ Familie unterstützen“, teilt der FCP mit. Alle Einnahmen kommen der Familie zu Gute.

Stenogramm

FC Pipinsried - SV Viktoria Aschaffenburg 2:4 (0:1)

FC Pipinsried: Felix Thiel, Simon Rauscheder, Halit Yilmaz, Claudio Milican, Nickoy Ricter, Faton Dzemailji, Ahanna Francis Agbowo, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike, Alexander Langen, Bernard Mwarome – Pablo Pigl, Belmin Idrizovic, Nikola Jelisic, Marin Pudic

SV Viktoria Aschaffenburg: Max Grün, Roberto Desch, Benedict Laverty, Clay Verkaj, Benjamin Baier, Florian Pieper, Niklas Meyer, Jan Stein, Hamza Boutakhrit, Elias Niesigk, Niklas Borger – Veit Klement, Kai Philipp, Nicolas Hebisch, Benedict Mbuku

Zuschauer: 375

Tore: 0:1 (20.) – Benedict Laverty. 0:2 (67.) –Florian Pieper. 1:2 (80.) – Pablo Pigl. 1:3 (84.) – Benjamin Baier. 1:4 (85.) – Nicolas Hebisch. 2:4 (86.) – Belmin Idrizovic.