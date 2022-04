FC Pipinsried: „Mehr als verdient“ - Zitzelsberger legt der Viktoria ein Ei ins Nest

Das 3:3 in der Nachspielzeit: Während Lucas Schraufstetter den Pipinsrieder Torschützen Jakob Zitzelsberger in den Freudenclinch nimmt hadern die Aschaffenburger Spieler mit ihrem Schicksal. Sie haben den Auswärtssieg buchstäblich mit dem Schlusspfiff aus der Hand gegeben. © HAE

Der FC Pipinsried bleibt im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Trotzdem fühlt sich das Remis gegen Viktoria Aschaffenburg so an.

Pipinsried – Durch einen Treffer von Jakob Zitzelsberger zum 3:3 in der Nachspielzeit hat sich der FC Pipinsried im Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg einen eminent wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg gesichert; der Vorsprung auf die Relegationsplätze ist allerdings auf vier Punkte geschrumpft.

Die Paarung Pipinsried gegen Aschaffenburg ist und bleibt in der Regionalliga Bayern etwas Besonderes; es ist immer was geboten, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. Wie schon beim ersten Duell in Pipinsried im September 2018, auch damals trennten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden. Für die Zuschauer war es damals eine spannende, nervenzehrende Partie.

Apropos Zuschauer. Gerade einmal 123 Interessierte verloren sich am Karsamstag in der NAT-Arena, für ein Regionalligaspiel ein indiskutabler Wert, der nachdenklich stimmt. Allerdings sahen diejenigen, die den Weg nach Pipinsried gefunden hatten, eine sehr unterhaltsame Partie.

Die Hausherren präsentiert sich vom Anpfiff weg hellwach und zielorientiert. Es waren keine 120 Sekunden gespielt, da spritzte FCP-Stürmer Marvin Jike in eine zu kurze Rückgabe von Benedict Laverty und schob das Spielgerät am guten Viktoria-Keeper Max Grün vorbei zum 1:0 ein. Danach vergaben die Pipinsrieder noch zwei weitere hundertprozentige Einschussmöglichkeiten, Lucas Schraufstetter (12.) und Pablo Pigl (13.) ließen die Chance auf das frühe 2:0 liegen. Der Gast ließ sich nicht zweimal bitten, er kam per Doppelschlag (23./24.) durch Benjamin Baier und Elias Niesigk zur zu diesem Zeitpunkt überraschenden Führung.

Im zweiten Spielabschnitt glich der FCP per Eigentor von Benjamin Baier (59.) aus, allerdings gingen die Unterfranken nur zehn Minuten später erneut in Führung; Niklas Meyer netzte aus sieben Metern halblinker Position ein.

Doch die Pipinsrieder gaben trotz des neuerlichen Rückschlags nicht auf, Jakob Zitzelsberger sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einer überlegten Vorarbeit durch den gut aufgelegten Albano Gashi für den 3:3-Endstand.

Pipinsrieds Trainer Anderas Pummer analysiert die 90 Minuten: „Wir haben sehr gut begonnen, meine Mannschaft war voller Tatendrang. Wir sind schnell in Führung gegangen und haben dann auf das 2:0 gedrückt. Danach hat es sich eigentlich schon angebahnt: Nach einem abgefälschten Ball steht es 1:1 – und mit dem nächsten Angriff fällt das 1:2. Wir haben uns dann in der Halbzeit noch einmal richtig eingeschworen und mit Hilfe des Gegners das 2:2 erzielen können. Beim 2:3 helfen wir unsererseits den Aschaffenburgern – und in einem sehr schwierigen Spiel haben wir dann zum Glück noch das 3:3 erzielt. Am Ende war der Punkt zwar glücklich, aber mehr als verdient für meine Mannschaft.“

Sein Aschaffenburger Kollege Jochen Seitz meinte: „Es war schon ein sehr kurioses Spiel. Ich glaube, wir sind sehr schlecht in das Match reingekommen, wir sind gleich bestraft worden. Danach hatte Pipinsried noch zwei sehr gute Möglichkeiten, so dass wir von Glück reden konnten, dass es nur 1:0 steht. Wir machen dann mit der ersten Chance das 1:1 und dann gleich darauf das 2:1, das war schon ein wenig glücklich. Ich bin hochzufrieden mit dem Kampf, den meine Mannschaft geliefert hat –und eigentlich auch mit dem Ergebnis.“

Der FC Pipinsried ist nun in der Regionalliga Bayern seit fünf Spielen ohne Sieg, die Teams im Tabellenkeller rückten durch die Erfolge von Augsburg II (4:2 gegen Nürnberg II) und Eltersdorf (3:0 in Eichstätt) noch enger zusammen.

Mit einem Dreier in Buchbach am kommenden Samstag könnten die Pipinsrieder sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. (Bruno Haelke)

Stenogramm

FC Pipinsried - SV Viktoria Aschaffenburg 3:3 (1:2)

FC Pipinsried: Alexander Eiban, Lucas Schraufstetter, Pablo Pigl, Albano Gashi, Dominik Wolfsteiner, Paolo Cipolla, Nikola Jelisic, Faton Dzemailji, Marvin Jike, Alexander Langen, Jakob Zitzelsberger – Jannik Fippl, Halit Yilmaz, Eren Emirgan, Ahanna Francis Agbowo

SV Viktoria Aschaffenburg: Max Grün, Elmir Muhic, Roberto Desch, Benedict Laverty, Clay Verkaj, Benjamin Baier, Niklas Meyer, Jan Stein, Daniel Cheron, Elias Niesigk, Tim Littmann – Veit Klement

Zuschauer: 123

Tore: 1:0 (2.) – Marvin Jike. 1:1 (23.) – Benjamin Baier. 1:2 (24.) – Elias Niesigk. 2:2 (59.) – Eigentor. 2:3 (69.) – Niklas Meyer. 3:3 (90.+3) – Jakob Zitzelsberger.