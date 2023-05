Ohne Ersatzspieler: FC Pipinsried schließt Kapitel Regionalliga mit Würde ab

Der Überflieger und der Mané-Kumpel: FCP-Keeper Daniel Witetschek avancierte zum besten Spieler auf dem Platz, Desire Segbe Azankpo mit zwei Treffern zum erfolgreichsten. © Bruno Haelke

Es ist zu Ende. Das Regionalliga-Abenteuer des FC Pipinsried ist mit der 1:3-Niederlage beim FC Bayern München II abgeschlossen.

Pipinsried – Der Absteiger aus dem Dachauer Hinterland konnte aus Verletzungsgründen zum Match im Grünwalder Stadion gerade noch elf Spieler aufbieten, die Ersatzbank blieb leer.

Um 20.47 Uhr am vergangenen Mittwoch war für den FC Pipinsried die Saison vorbei, es geht runter in die Bayernliga. Das Team um die beiden Trainer Enver Maltas und Herbert Paul war zuvor eh schon verletzungsbedingt arg gebeutelt gewesen, am Spieltag meldete sich dann auch noch Mittelfeldstratege Marin Pudic mit Problemen am Sprunggelenk ab. Da Ersatztorwart Junis Amdouni nicht erschien, blieb die Ersatzbank der Ilmtaler gänzlich leer – die elf verbliebenen Spieler mussten es alleine richten.

Pipinsrieds Keeper Daniel Witetschek spielte mit starken Schmerzen in der linken Schulter, doch er hielt durch und avancierte mit zahlreichen Klasseparaden zum besten Spieler auf dem Rasen des Grünwalder Stadions – mit einer entsprechenden Behandlung nach dem Spiel und in den kommenden Wochen inklusive.

Insgesamt zeigte der FC Pipinsried eine engagierte Partie, die der dementsprechend zufriedene FCP-Coach Enver Maltas wie folgt resümierte: „Es war für uns ein würdiger Abschied aus der Regionalliga. Was die elf Jungs hier gespielt haben, das war absolut okay. Wir waren kämpferisch sehr stark, haben aber auch spielerische Akzente im Spiel nach vorne gesetzt.“

Von der Bank kam keinerlei Unterstützung für den FC Pipinsried. Es waren schlicht keine Auswechselspieler vorhanden. © BRUNO HAELKE

Dieses Mal hatte sich der FC Pipinsried nicht abschießen lassen, wie zuletzt beim 1:8 gegen Unterhaching oder beim 0:6 gegen Burghausen. Er hielt über die gesamte Spielzeit dagegen. Nachdem Timo Kern den Gastgeber in der 29. Minute per Kopf mit 1:0 in Führung gebracht hatte, schien das Match den erwarteten Lauf zu nehmen. Doch Pustekuchen, der FCP hielt weiter voll dagegen. Die kleinen Bayern verballerten einige Großchancen, dann belohnten sich die Gäste in Form des Ausgleichs durch Faton Dzemailji (45.) für ihr Engagement.

In der Halbzeit muss es in der Bayern-Kabine mächtig gekracht haben, Redebedarf war augenscheinlich vorhanden. Denn erst mit etwas Verspätung kam das Team zur zweiten Halbzeit zurück auf den grünen Rasen des Grünwalder Stadions.

Nach dem 2:1 durch Desire Segbe Azankpo (54.) wurde die Bayern-Elf von ihrem Trainer Holger Seitz weiter nach vorne getrieben. Aber der FC Pipinsried hielt auch im zweiten Durchgang dagegen, lediglich der Kumpel des Bayern-Stars Sadio Mané, Desire Segbe Azankpo, traf noch; in der 68. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:1. Es folgten weitere Chancen des FCB, die aber allesamt verballert wurden.

So blieb es bei dem verdienten 3:1-Erfolg des FC Bayern München II. Doch die Kicker des FC Pipinsried konnten mit hocherhobenen Häuptern das Grünwalder Stadion verlassen. (hae)

Stenogramm

FC Bayern München U23: Jakob Mayern, Angelo Brückner (64. Jonas Kehl), Liam Morrison (81. Luca Denk), Yusuf Kabadayi, Timo Kern, Younes Aitamer (73. Eyüp Aydin), Grant-Leon Ranos (87. Barry Hepburn), Roman Reichelt, Frans Krätzig (81. Leon Fust), Desire Segbe, Aleksandar Pavlovic

FC Pipinsried: Daniel Witetschek, Sebastian Kessler, Munkyu Seo, Ryosuke Kickuchi, Halit Yilmaz, Nikolaus Grotz, Claudio Milican, Faton Dzemailji, Ahanna Agbowo, Benedikt Lobenhofer, Alexander Langen

Tore: 1:0 (29.) - Timo Kern. 1:1 (45.) - Faton Dzemailji. 2:1 (54.) - Desire Segbe. 3:1 (68.) - Desire Segbe.

Schiedsrichter: Patrick Krettek

Zuschauer: 500