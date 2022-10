FC Pipinsried rutscht ab auf einen Abstiegsplatz

Vier Stück kassierte FCP-Tormann Daniel Witetschek am Freitagabend gegen seinen Ex-Club FC Augsburg. Dorian Cevis (links) fand’s gut, FCP-Abwehrmann Benedikt Lobenhofer (rechts) weniger. FCP-Abwehr zum Teil überfordert © hae

Der FC Pipinsried ist nach einer bitteren 0:4-Klatsche bei der U23 des FC Augsburg in der Regionalliga auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die Leistung macht wenig Hoffnung auf Besserung.

Pipinsried – Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat seinen Meisterschaftsspiel beim U23-Nachwuchs des Bundesligisten FC Augsburg am Freitagabend sang- und klanglos mit 0:4 verloren. Mit dieser auch in der Höhe verdienten Niederlage sind die Pipinsrieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Dem Augsburger Franja Ivanovic gelang gegen die phasenweise überforderten Pipinsrieder ein Hattrick.

Nach der schwachen Leistung im Spiel zuvor gegen Illertissen baute Trainer Niko Jelisic sein Team um. Mit Alex Langen, Belmin Idrizovic, Marin Pudic, Nickoy Ricter, Bernard Mwarome und Felix Thiel fanden sich gleich sechs Spieler auf der Bank wieder, die noch gegen Illertissen in der Anfangsformation gestanden hatten. Die Erklärung, warum Keeper Daniel Witetschek zu seiner Saison-Premiere kam, gab FCP-Trainer Niko Jelisic nach der Partie. „Daniel hat es sich verdient. Er gibt immer 100 Prozent, ist auch emotional voll dabei. Da wollten wir ihm gegen seinen alten Verein das Spiel als kleines Dankeschön geben.“

Dass sich der Pipinsrieder Übungsleiter über die Torwart-Position überhaupt keine Gedanken machen muss, bewies Witetschek bei seinem ersten Regionalliga-Auftritt. Der Pipinsrieder Keeper hielt, was zu halten war, allerdings wurde er oft von seinen Vorderleuten im Stich gelassen.

Die anderen Wechsel begründete der Pipinsrieder Trainer mit fehlenden Trainingseinheiten. So bekamen jene Spieler eine Chance, die ansonsten im zweiten Glied stehen. Richtig genutzt haben sie die Chance nicht, sieht man einmal von Torwart Witetschek ab.

In den ersten 20 Minuten hielten die Gäste das Match in der Rosenau offen, sie hatten mit einer hundertprozentigen Chance von Simon Rauscheder sogar die Möglichkeit in in Führung zu gehen, ja gehen müssen (18. Minute). In der 27. Minute dann der Anfang vom Ende. Der überragende Franja Ivanovic verwandelte einen Foulelfmeter, zehn Minuten später staubte Josue Mbila ab, und wiederum nur zwei Minuten später ballerte Franjo Ivanovic das Spielgerät humorlos ins lange Eck – die Messe im Rosenau-Stadion war nach 37 Minuten gelesenn.

In der 62. Minute sorgte Ivanovic mit seinem Hattrick dann für den Endstand. Die Pipinsrieder hatten in der 56. Minute noch eine Torchance durch Fabian Willibald, doch auch er versagte vor dem Tor kläglich.

FCP und Trainer Prijovic gehen getrennte Wege Stürmische Zeiten beim FC Pipinsried: Nach der heftigen 0:4-Pleite bei der U23 des FC Augsburg und dem damit verbundenen Fall in der Tabelle auf Abstiegsplatz 17 wurde bekannt, dass Miljan Prijovic nicht mehr Trainer beim FC Pipinsried ist. Der 46-jährige Übungsleiter fungierte bis dato zusammen mit Niko Jelisic und Pablo Pigl als Trainer-Trio. Zuvor trainierte Prijovic den Bezirksligisten SV Aubing, bevor ihn der sportliche Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal, ins Ilmtal holte. Nun gehen beide Parteien getrennte Wege. „Miljan hat darum gebeten, dass wir seinen Vertrag auflösen, es würde für ihn keinen Sinn machen“, so FC-Präsident Roland Küspert, „wir haben uns im Guten getrennt.Damit ist Niko Jelisic alleiniger Coach beim Team aus dem Dachauer Hinterland, assistiert wird er weiterhin von Pablo Pigl. Da Jelisic keinen A-Schein besitzt, bekam er vom Bayerischen Fußball-Verband auf Antrag bis Ende der Saison eine Ausnahmegenehmigung. hae

Der FC Pipinsried bot in Augsburg eine sehr schwache Leistung, der zweite Anzug passt nicht beim FCP. Nachdem auch der erste Anzug im Spiel zuvor gegen Illertissen nicht glänzte, stehen dem Dorfclub aus dem Dachauer Hinterland schwere Zeiten bevor. Gegen eine gut aufgelegte und spielfreudige U23 des FC Augsburg waren die Pipinsrieder unter dem Strich chancenlos. Was Grund zur Besorgnis gibt, ist die Tatsache, dass sich die Mannschaft fast wehrlos ergeben hat. Bis zum ersten Gegentor war die Spielweise noch in Ordnung, danach brach das Gebilde wie ein Kartenhaus zusammen.

Da nutzt auch die Forderung nichts, dass man zumindest rennen und kämpfen kann. Wenn der Gegner einfach besser taktisch ausgebildet ist, läuferisch mindestens auf gleicher Höhe ist und von der Jugend an auf hohem Niveau spielt, muss man irgendwann die Qualitätsfrage stellen.

Beispielhaft waren am Freitag die Duelle von Franjo Ivanovic gegen die Pipinsrieder Simon Rauscheder und Fabian Willibald. Beide mühten sich nach Kräften, gaben alles – aber das war einfach nicht genug. Dass die beiden jungen Abwehrspieler Schuld an der Niederlage hatten, ist in keinster Weise zu begründen. Ob es für die Regionalliga mit dem derzeitigen Kader ausreichen wird, wird sich zeigen. Auf die lange Saison gesehen wird es, mit der in Augsburg gezeigten Leistung mehr als schwer.