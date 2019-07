Salemovic und Hürzeler fehlen gegen Schwabmünchen

Kickenden Pipinsried-Trainer nicht dabei

Ein Sieg und zwei Remis – ein passabler Start in die Saison, könnte man meinen. „A bisserl mehr“ hätte es nach Meinung nicht weniger Insider im Lager des FC Pipinsried allerdings schon sein dürfen.

Pipinsried–Deshalb soll im zweiten Bayernliga-Heimspiel der Saison am heutigen Samstag der zweite Sieg eingefahren werden. Allerdings muss der FCP im Match gegen den TSV Schwabmünchen gleich auf beide Spielertrainer verzichten. Muriz Salemovic, der Neue, ist beruflich verhindert, und Fabian Hürzeler, der Alte, hat sich am vergangenen Mittwoch im Auswärtsspiel bei den München Junglöwen doch schwerer verletzt als zunächst angenommen. Pablo Pigl wird aus beruflichen Gründen fehlen, dafür ist Kapitän Stephan Thee wieder an Bord. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr in der Pipinsrieder NAT-Arena.

Die Pipinsrieder Hiobsbotschaften vor dem Match gegen den Tabellenzweiten aus Schwabmünchen reißen nicht ab. Fabian Hürzeler hat sich bei dem fatalen Zusammenprall mit dem Ex-Pipinsrieder Kevin Nsimba eine heftige Verletzung am linken Bein respektive Knie eingefangen. Die Diagnose: Leichte Fraktur am Schienbeinkopf mit Einrissen, zudem wurde der Meniskus gequetscht. Wie lange Hürzeler als Aktiver ausfällt, dass steht derzeit noch in den Sternen, die Verletzung wird konservativ behandelt. Um eine Operation kommt Hürzeler also erst einmal herum.

Umstellungen sind bei den Gelb-Blauen deshalb unumgänglich. Beim Remis in München hat sich ein junger FCP-Spieler in den Fokus gespielt: Timon Kuko. Der junge Defensivspezialist zeigte nach seiner Einwechslung eine blitzsaubere Leistung gegen den starken Kevin Nsimba – und er hätte sich beinahe noch mit einem Tor für die starke Leistung belohnt; Kukos Schuss verfehlte nur um Haaresbreite sein Ziel.

Nicht gut drauf war hingegen Neuzugang Kenan Muslimovic. Im ersten Spielabschnitt wirkte er mal gehemmt, dann wieder übermotiviert, zudem sprang ihm der Ball ungewöhnlich häufig vom Fuß; die Auswechselung zur Halbzeit war die logische Konsequenz. Der junge Angreifer wird aber in Zukunft weitere Chancen erhalten, sich zu beweisen. Dass er mehr tun muss, weiß er sicherlich selbst. Das Potenzial ist bei Muslimovic zweifellos vorhanden, nur abrufen muss er es.

„Trotz der Wechsel und Ausfälle findet sich die Mannschaft langsam. Man muss uns etwas Zeit geben. Defensiv klappt das schon sehr gut“, so Muriz Salemovic zufrieden. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gegen die Löwen Null-Komma-Null zugelassen“, so der Pipinsrieder Spielertrainer weiter. „Und dass wir selbst nicht erfolgreich waren, war zum Teil Pech. Das angebliche Abseitstor von Pablo Pigl war regulär, das haben wir im Video deutlich gesehen“, meint der 30-jährige Coach kopfschüttelnd.

Mit dem TSV Schwabmünchen stellt sich am heutigen Samstag der derzeitige Tabellenzweite der Bayernliga Süd in Pipinsried vor. Die Mannschaft von Paolo Maiolo gewann gegen Türkspor Augsburg mit 3:1, beim SV Donaustauf mit 2:0 und erreichte gegen den TSV Landsberg ein 2:2-Unentschieden.

Vor der Saison gab es einen ungewohnt großen Umbruch im Kader der Schwaben. So hat unter anderem Stammkeeper Felix Thiel den TSV in Richtung des Regionalligisten FC Memmingen verlassen; Fabio Maiolo und Philip Schmid wechselten ebenfalls zu einem Regionalligisten. Der FV Illertissen freute sich über die beiden starken Neuzugänge.

„Wir werden die Schwabmünchner Mannschaft mit Sicherheit nicht unterschätzen, sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. So etwas wie gegen Dachau wird nicht noch einmal vorkommen“, verspricht FC-Coach Muriz Salemovic. Im Lokalderby gegen Dachau vor Wochenfrist hatten die Gäste durch ihr frühes Pressing in den ersten zehn Minuten für Verwirrung bei den Ilmtalern gesorgt. aha