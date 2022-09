Pipinsried und Inhauser Moos mit Benefizspiel für Moritz - „Ich glaube das hätte ihn gefreut“

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Auch die Münchner Löwen unterstützen neben dem FC Pipinsried die Spendenaktion für den verstorbenen Moritz Walter © IMAGO

Der FC Pipinsried und der SC Inhauser Moos trugen ein Benefizspiel für den verstorbenen Moritz Walter aus. Die Gewinne kommen der Familie zu Gute.

Lohhof - Im August verunglückte Moritz Walter, Spieler des SC Inhauser Moos und treuer Anhänger des TSV 1860 München, tragisch bei einem Autounfall. Mit reger Anteilnahme wurde die Spendenaktion „Alle für Moritz“ ins Leben gerufen, um der verbliebenen Familie, bestehend aus einer Frau und vier Kindern, in dieser schweren Zeit zu helfen. Auch der FC Pipinsried trug sein Beileid mittels eines Benefizspiels gegen den SC Inhauser Moos kund.

Benefizspiel: Rund 100 Zuschauer versammeln sich für den guten Zweck in Lohhof

Am Mittwochabend kamen rund 100 Zuschauer in das Hans-Bayer-Stadion in Lohhof zum Spiel des Regionalligisten gegen den Kreisligisten aus Inhauser Moos. Für den sportlichen Leiter des FCP, Tarik Sarisakal, war es ein gelungener Abend zu Ehren des verstorbenen Moritz Walter. „Wir haben dem SC Inhauser Moos sofort angeboten, dass wir jederzeit kommen, wenn das gewünscht ist. Wir haben das Spiel dann auch über die Bühne gebracht. Es war wirklich ein schöner Rahmen. Ich glaube, das hätte den Moritz gefreut“, so Sarisakal im Gespräch mit FuPa Oberbayern.

„Ich glaube, es war generell wichtig, dass man ein Zeichen setzt und auch in der Gesellschaft eine gewisse Verantwortung übernimmt“

Für den sportlichen Leiter ist vor allem neben den Spenden auch das Zeichen nach außen wichtig. „Es war vermehrt der enge Kreis der Inhauser da. Ich glaube, es war generell wichtig, dass man ein Zeichen setzt, auch in der Gesellschaft eine gewisse Verantwortung übernimmt und nicht teilnahmslos alles so hinnimmt. Sondern versucht, ein Stück weit etwas zurückzugeben. Es wird sich auf jeden Fall um die Familie gekümmert. Und das ist das wichtigste“, so Sarisakal.

Das Spiel wurde aufgrund des fehlenden Flutlichts in Inhauser Moos nicht beim SC ausgetragen. „Wir sind dann nach Lohhof ausgewichen. Ich glaube, Moritz hat da in der AH auch in der Spielgemeinschaft gespielt, also war das auch gar kein Problem. Es war wirklich eine schöne Atmosphäre und eine tolle Stimmung. Es war sehr schön“, sagt Sarisakal über das Benefizspiel gegen den SC Inhauser Moos. (Sebastian Isbaner)