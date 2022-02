FC Pipinsried: Verletzung überschattet Sieg gegen SC Olching

Gehirnerschütterung? Der stets aufmerksame FCP-Betreuer Benny Rauch begleitet Ahanna Agbowo vom Feld. © HAE

Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat das Freundschaftsspiel gegen den Landesligisten SC Olching mit 4:1 (1:0) gewonnen.

Emmering/Pipinsried – Bei dem in Emmering ausgetragenen Match war das Dachauer Landkreisteam erwartungsgemäß die spielbestimmende Mannschaft, aber der SCO hielt gut dagegen – und so entwickelte sich ein munteres Spielchen.

Bitter für den FCP: Ahanna Agbowo musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden. „Wir haben einiges gesehen, was ganz gut funktioniert. Allerdings haben wir auch Sachen gesehen, die wir noch verbessern und abstellen müssen. Grundsätzlich war es ein verdienter Sieg“, so der Co-Trainer des FC Pipinsried, Emanuel Jozip, nach der Partie, die auf Kunstrasen ausgetragen wurde.

Mit dabei war auch Eren Emirgan, der noch am vergangenen Wochenende, beim Spiel in Augsburg, mit einem abgebrochenen Schneidezahn in die Zahnklinik eingeliefert werden musste. „Ganz schön hart im nehmen, der Eren“, meinte einer die Kiebitze, die außerhalb des Zauns das Spiel in Emmering verfolgten.

FC Pipinsried: Generalprobe gegen SV Heimstetten am Wochenende

Aber: Erneut musste ein Spieler vom Team aus dem Ilmtal noch während des Spiels den Weg ins Krankenhaus antreten: Ahanna Agbowo rasselte heftig mit einem Gegenspieler zusammen und blieb benommen liegen. Nachdem es ihm auch nach seiner Auswechslung auf der Bank sitzend nicht besser ging entschlossen sich die Verantwortlichen um Betreuer Benny Rauch, den Notarzt zu rufen. Agbowo wurde dann kurze Zeit später ins Brucker Krankenhaus gebracht.

Fußball gespielt wurde auch, neue Erkenntnisse gab es allerdings nicht, denn beim FCP fehlten einige Stammspieler. Keeper Alex Eiban und Abwehrstratege Peter Guinari mussten aufgrund anhaltender Knieprobleme passen, Neuzugang Matthew Durrans winkte ebenfalls ab (Oberschenkelprobleme). Zudem fehlte mit Jakob Zitzelsberger ein weiterer Spieler aus der Defensiv-Abteilung der Pipinsrieder wegen Krankheit.

Die Pipinsrieder Tore erzielten Neuzugang Halit Yilmaz mit einem schönen Freistoß aus 20 Metern (30.), ein Olchinger per Eigentor (50.), Eren Emirgan (62.) und Goalgetter Pablo Pigl, der in der 87. Minute den Sack zumachte. Sebastian Heiß gelang der Ehrentreffer für Olching gelang (74.).

Am kommenden Samstag ist der FC Pipinsried um 14 Uhr zu Gast beim SV Heimstetten, dieses Testspiel ist die Generalprobe im Hinblick auf den Start der Frühjahrsrunde eine Woche später. (Bruno Haelke)

Stenogramm

SC Olching - FC Pipinsried 1:4 (0:1)

FC Pipinsried: Julian Kirr, Lucas Schraufstetter, Jannik Fippl, Pablo Pigl, Halit Yilmaz, Dominik Wolfsteiner, Eren Emirgan, Faton Dzemailji, Daniel Jelisic, Marvin Jike, Alex Langen, Ati Lushi, Ahanna Agbowo, Niko Jelisic

Tore: 0:1 (30.) - Halit Yilmaz. 0:2 (50.) - Eigentor. 0:3 (62.) - Eren Emirgan. 1:3 (74.) - Sebastian Heiß. 1:4 (87.) - Pablo Pigl.