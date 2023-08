FC Pipinsried sichert sich in Unterzahl einen Punkt

Teilen

Der FC Pipinsried und Philipp Federl bleiben ungeschlagen. Ärger gab’s in Rain trotzdem. © hae

Wenn der FC Pipinsried und der TSV Rain gegeneinander spielen, ist Spektakel garantiert. Auch jetzt war beim 1:1 der beiden Regionalliga-Absteiger einiges geboten.

Pipinsried – Nach dem 1:1- Unentschieden beim TSV Rain bleibt der FC Pipinsried auch im sechsten Spiel der neuen Bayernliga-Saison ungeschlagen. Der FCP spielte nach der Roten Karte für Angelo Mayer in der 38. Minute in Unterzahl – und sicherte sich trotzdem einen verdienten Punkt.

Die Spielpaarung Rain gegen Pipinsried verspricht immer viel Unterhaltung. Im Oktober 2021 sahen die Fans beim 4:3 für Rain, drei Tore in den ersten zehn Minuten, zwei Rote Karten und insgesamt sieben Tore. Am vergangenen Freitag fielen zwar keine sieben Tore, turbulent war es trotzdem. Kaum hatte die Uhr zwei Minuten angezeigt, da ging Rains Angreifer Marc Sodji ging im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Thomas Ehrnsberger deutete sofort auf den Punkt. FCP-Kapitän Simon Rauscheder versicherte, dass „wir nicht wissen, wer ein Foulspiel begangen haben soll“. Rains Kapitän Michael Senger verwandelte den anschließenden Strafstoß humorlos.

Das Spiel hatte schnell einen Hauptakteur, der weder ein rotes (Rain) noch schwarzes (Pipinsried) Trikot hatte: Schiedsrichter Ehrnsberger drückte dem Spiel durch seine ihm eigene Vorgehensweise seinen Stempel auf. Im erste Spielabschnitt unterband er „gefühlt jedes Tackling“, so FCP-Coach Martin Weng, rigoros. Zudem zückte er in der ersten Halbzeit drei Mal den gelben Karton gegen einen Pipinsrieder. Der Höhepunkt dann in der 52. Minute: Der Pipinsrieder Defensivspieler und Ex-Juniorennationalspieler Angelo Mayer hatte in den letzten 183 Spielen lediglich 19 gelbe Karten gesehen, nie eine Rote oder Gelb-rote Karte. Dem setzte Ehrnsberger ein Ende. „Ihr seit so arrogant“, platzte es irgendwann aus Mayer laut heraus- der Unparteiische ließ sich keine Sekunde bitten und zückte mit Schwung den roten Karton.

Der Unparteiische hat in den vergangenen drei Spielen, in dem er eine Partie mit Pipinsrieder Beteiligung zu leiten hatte, sage und schreibe 29 Karten verteilt. Im Spiel FCP gegen Ansbach im März 2023 sieben Mal Gelb und zwei Mal Gelb-Rot. Im September 2022 im Spiel FCP gegen Schweinfurt neun Mal Gelb und im November 2021 in der Partie Eltersdorf gegen den FCP neun Mal Gelb und zwei Mal Gelb-Rot. Mit dem Match in Rain kommen acht Karten hinzu.

„Respekt ist keine Einbahnstraße“, so der stinksaure FCP-Vorsitzende Benjamin Rauch, seines Zeichens Kickbox-Weltmeister und international tätiger Kampfrichter. Er kennt sich also mit dem (Schieds-)Richterwesen bestens aus. „Wir haben und zeigen Respekt vor jedem. Was das Trio aber vor dem Spiel, im Spiel und nach dem Spiel abgezogen hat, das geht gar nicht. Das haben mir sogar Spieler der Rainer bestätigt“, sagte der FCP-Präsi zu der nach Meinung vieler Offizieller, Spieler und auch Zuschauer sehr herablassenden Art der Spielleitung.

„Wir haben in der ersten Halbzeit zwar viel Ballbesitz gehabt, sind aber nicht so zum Zug gekommen“, befand FCP-Trainer Weng. „Nach der Roten Karte hat sich das Ballbesitzverhältnis zu Gunsten der Rainer gedreht – was uns gut getan hat.“ Geburtstagskind Benedikt Wiegert brachte sein Team bei seinem Startelfdebüt in der 65. Minute mit seinem Treffer zum 1:1 zurück ins Spiel. Weng: „Mein Team hat erneut in den Bereichen Mentalität und Verteidigung eine super Leistung gezeigt.“

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatte der Pipinsrieder Angreifer Marvin Jike sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. Sein Hammer aus rund 15 Metern aus halb rechter Position knallte gegen den Innenpfosten und zurück ins Feld.

Obendrein gab es für die Pipinsrieder den nächsten personellen Tiefschlag. Angreifer Yomi Scintu fällt mit einen Sehnenabriss im Oberschenkel, den er sich im Match am vergangenen Dienstag gegen Schwaben Augsburg zugezogen hatte, vermutlich bis Ende des Jahres aus. Scintu ist nach Johannes „Jochi“ Müller (Kreuzbandriss) und Wiggerl Räuber (Innenbandriss im Knie) der dritte Langzeitverletzte beim FCP . Zudem fällt jetzt Angelo Mayer aus.

Schon am morgigen Dienstag erwartet der FCP um 17 Uhr im Toto-Pokal den Regionalligsten FC Memmingen. Damit geht der FCP in die vierte englische Woche in Folge.