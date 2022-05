Systemumstellung bringt Tor, aber keinen Sieg: FC Pipinsried verliert gegen SpVgg Bayreuth

Teilen

Hoch, höher, Schraufstetter: Der Mittelfeldspieler des FC Pipinsried lässt gleich drei Bayreuther alt aussehen. © HAE

Der FC Pipinsried konnte beim Nachholspiel gegen den Tabellenführer der Regionalliga Bayern SpVgg Bayreuth nach einer starken zweiten Halbzeit keinen Punkt mitnehmen.

Pipinsried - Der FC Pipinsried hat das Nachholspiel in der NAT-Arena gegen den Tabellenführer SpVgg Oberfranken Bayreuth knapp mit 1:2 verloren. In der zweiten Halbzeit bot die Pummer-Elf dem Ligaprimus allerdings ordentlich Paroli, doch zu einem Punktgewinn hat es dann doch nicht ganz gereicht. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison ist der FCP rechnerisch noch nicht gesichert, er hat aber nach wie vor beste Chancen, der Abstiegsrelegation zu entgehen.

Die erste Halbzeit pfui, die zweite Halbzeit hui. Der FC Pipinsried zeigte im ersten Spielabschnitt eine schwache Vorstellung, er agierte ohne Biss und mit viel zu viel Respekt vor dem Tabellenführer aus Oberfranken. Der Liga-Primus ließ sich dann auch nicht lange bitten, er legte schon in der ersten halben Stunde mit zwei blitzsauberen Toren vor. SpVgg-Angreifer Ivan Knezevic schob die Kugel bereits in der siebten Minute flach ins rechte untere Eck. Und keine halbe Stunde später drückte Tobias Stockinger das Spielgerät nach einer Hereingabe von Edwin Schwarz aus kurzer Distanz über die Linie.

FC Pipinsried: Die Pummer-Elf war dem Ausgleich in der Schlussphase sehr nah

Nach dem 0:2-Rückstand stellte der Gastgeber um, er kehrte zurück in das 4-4-2- System. In dieser Formation fühlten sich die FCP-Kicker sichtlich wohler.

Im zweiten Spielabschnitt präsentierte sich die Mannschaft von FCP-Coach Andy Pummer so, wie es sich die Fans von Anfang an erhofft hatten. Mit viel Biss, Laufbereitschaft und Herz gestalteten die Pipinsrieder die Partie nun offen. Glück hatten die Pipinsrieder allerdings in der 59. Minute: der Ex-Löwe im Dress der Bayreuther, Markus Ziereis, zielte ein wenig zu genau, er schob den Ball aus sieben Metern knapp am linken Pfosten vorbei.

Etwas ratlos wirkten FCP-Trainer Andy Pummer und Kapitän Pablo Pigl nach der schwachen ersten Halbzeit. © HAE

Danach nahm Pipinsried die Zügel in die Hand. In der 79. Minute wurden die Bemühungen belohnt. Albano Gashi nahm sich aus 18 Metern ein Herz, er hämmerte das Spielgerät zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen des Bayreuther Kastens.

Der FCP machte weiter Druck, drängte auf das 2:2. In der 87. Minute hatte Jakob Zitzelsberger den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde von SpVgg-Keeper Sebastian Kolbe glänzend pariert. In der 90. Minute setzte Pablo Pigl den Ball aus spitzem Winkel über die Latte, damit war die letzte Chance der Gastgeber verpufft. Mit der in der zweiten Halbzeit gezeigten Leistung haben die Ilmtaler am kommenden Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth U 23 alle Chancen, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. (Bruno Haelke)