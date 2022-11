FC Pipinsried gegen SpVgg Greuther Fürth II LIVE: Wer bleibt an den Nicht-Abstiegsplätzen dran?

Enges Duell zwischen Sidney Raebiger (li., SpVgg Greuther Fürth II) und Pablo Pigl (re., FC Pipinsried). Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg der SpVgg. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Zum Rückrundenauftakt trifft der FC Pipinsried auf die SpVgg Greuther Fürth II. Um 14:00 Uhr ist Anpfiff in der Hazrolli-Arena. Der Liveticker.

Im Kellerduell trifft der Tabellen-17. aus Pipinsried auf den 18. SpVgg Greuther Fürth II.

Der FCP holte vier Punkte aus den letzten drei Spielen, die SpVgg verlor alle drei Partien.

Anpfiff in Pipinsried ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker

München/Pipinsried - Wichtiges Duell für den Dorfklub FC Pipinsried. Am Samstagnachmittag kommt die Reserve von Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth ins Dachauer Hinterland. Die Franken haben zwei Zähler weniger auf dem Konto als der FCP und stehen in der Tabelle auf Rang 18.

Zuletzt verlor die Mannschaft von Ex-Türkgücü-Trainer Petr Ruman dreimal in Serie. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 1:5-Heimpleite im Derby gegen die Club-Reserve. Davor blieben die kleinen Kleeblättler beim 0:2 in Hankofen und beim 0:3 gegen Aufstiegsanwärter Würzburg ohne eigenen Treffer.

FC Pipinsried gegen SpVgg Greuther Fürth II im Live-Ticker: Beide Teams brauchen im Tabellenkeller Punkte

Aber auch beim FC Pipinsried lief es zuletzt nicht. Nach dem 0:4 gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern trennte sich der Klub nach dem vergangenen Wochenende von Spielertrainer Nikola Jelisic. Vor zwei Wochen landete Pipinsried zwar einen Dreier bei Wacker Burghausen, aber mit 21 Punkten nach 19 Spieltagen steht der Verein auf einem direkten Abstiegsplatz.

Wer hat im Kellerduell die besseren Nerven und sammelt drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt? Fürth kann mit einem Dreier an den Hausherren vorbeiziehen. Anpfiff in der Hazrolli-Arena in Pipinsried ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)