FC Pipinsried in Unterhaching Außenseiter - „Werden die Punkte sicher nicht herschenken“

Teilen

Dürfte im Sportpark Unterhaching zum viel beschäftigten Mann werden: FCP-Schlussmann Felix Thiel. © Bruno Haelke

Eine äußerst knifflige Aufgabe erwartet den FC Pipinsried am Samstag. Das Team aus dem Dachauer Hinterland ist zu Gast bei der SpVgg Unterhaching.

Pipinsried - Die Hachinger rangieren derzeit auf Rang zwei in der Regionalliga-Tabelle, sie duellieren sich augenscheinlich mit den Würzburger Kickers um die Meisterschaft. Die Pipinsrieder Kicker haben demnach nichts zu verlieren. Die Rollen sind klar und eindeutig verteilt, die junge Mannschaft kann bei den Profis aus Haching unbekümmert und frei aufspielen. „Nur weil Unterhaching Favorit ist, werden wir die Punkte sicher nicht herschenken“, verspricht FC-Coach Niko Jelisic.

FC Pipinsried: Gegner Unterhaching will mit viel Qualität zurück in die Dritte Liga

Unterhaching hat nach einer Übergangssaison den Aufstieg in die Dritte Liga im Auge. Die Mannschaft von Ex-Nationalspieler Sandro Wagner setzte bei der Verpflichtung von Neuzugängen voll auf Erfahrung. Mit unter anderem Keeper René Vollath, Abwehrspieler Dennis Waidner, Stürmer Mathias Fetsch und den Mittelfeldakteuren Sebastian Maier und Maxi Welzmüller kamen Spieler in den Münchner Süden, die über viel Erfahrung in der Dritten oder sogar Zweiten Liga verfügen.

Zusammen mit den Stammkräften Patrick Hobsch (Sturm), David Pisot, Josef Welzmüller und dem derzeit verletzten Markus Schwabl (alle Abwehr) sowie Simon Skarlatidis und Manuel Stiefler im Mittelfeld sind die Hachinger für Regionalliga-Verhältnisse qualitativ sehr gut besetzt. Hinzu kommen noch einige junge Spieler aus der eigenen Jugend, die den Weg beschreiten wollen, den der ehemalige Hachinger und jetzige Nationalspieler und Neu-Dortmunder Karim Adeyemi gegangen ist.

Die vergangenen drei Spiele hatten es für die SpVgg in sich. Zunächst siegte die Wagner-Truppe bei den Würzburger Kickers mit 1:0, um dann am nächsten Spieltag eine 1:2- Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus Hankofen-Hailing zu kassieren. Am vergangenen Wochenende spielten die Hachinger beim Nachwuchs des 1. FC Nürnberg 1:1-Unentschieden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ex-Bundesligist jeden in der Liga schlagen, aber auch gegen jeden verlieren kann – dafür ist die Regionalliga Bayern in dieser Saison augenscheinlich zu ausgeglichen. Dies sollte für die jungen Pipinsrieder Ansporn sein, sich im Hachinger Sportpark entsprechend zu präsentieren.

Dass die Mannschaft von Spielertrainer Niko Jelisic Fußball spielen will und kann, das hat sie in dieser Saison bereits gezeigt. Sich gegen diese routinierte Mannschaft nur aufs Verteidigen zu konzentrieren, wäre im Angesicht der Wucht und individueller Klasse des Gegners ein vermutlich nicht gewinnbringendes Mittel.

Gut für Pipinsried: Daniel Jelisic hat seine Fußverletzung auskuriert und steht zur Verfügung. „A bisserl zwickt es wohl noch, aber er ist für das Spiel einsatzbereit“, berichtet Coach Niko Jelisic. In welcher Formation der FCP antreten wird, das wollte der Pipinsrieder Übungsleiter nicht verraten. (Bruno Haelke)