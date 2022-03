Pipinsried gegen Haching LIVE: Pummers Abschiedstournee geht weiter

Nachdenklich: Pipinsrieds Trainer Andreas Pummer und Winter-Neuzugang Matthew Durrans. © HAE

Der FC Pipinsried empfängt die SpVgg Unterhaching (Samstag, 14 Uhr). Nach zwei Siegen in Folge sollen für die Pipinsrieder die nächsten Punkte gegen den Abstieg her.

Beide Mannschaften gehen personalgeschwächt in die Partie.

Wir begleiten das Regionalliga-Spiel im Live-Ticker.

Pipinsried - Der Tabellendreizehnte Pipinsried empfängt den Tabellensechsten Unterhaching. Beim Sieg der Pipinsrieder am letzten Wochenende in Schalding überschatten aber zwei schwere Verletzungen das Ergebnis. „Wir haben den Sieg in Schalding mit den zwei schweren Verletzungen von Matt Durrans und Ati Lushi sehr teuer bezahlt.“, sagt Cheftrainer Andy Pummer. Neben den beiden genannten Spieler fallen beim FCP noch Benjamin Kauffmann, Tim Greifenegger, Alexander Langen und Paolo Cipolla verletzt und Keeper Alex Eiban, Dominik Wolfsteiner, Nikola Jelisic und Ersatztorwart Julian Kirr krankheitsbedingt aus.

Bei den Unterhachingern, rund um Trainer Sandro Wagner, schaut es mit Verletzungen ähnlich aus. Beim Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern hat sich der Torjäger Stephan Hain einen Kreuzbandriss zugezogen. „Man sieht, wie sich unsere Jungs entwickeln, die Formkurve steigt Spiel für Spiel, lediglich die Ergebnisse stimmen noch nicht. Nach der Verletzung von Hain wird das nicht unbedingt einfacher, wir vertrauen unseren jüngeren Spielern im Kader aber und werden in Pipinsried wieder auf drei Punkte gehen.", sagt der Co-Trainer Thomas Kasparetti. Neben Hain fallen noch Niclas Anspach, Dominik Stahl, José Vunguidica, Jannis Turtschan und Josef Welzmüller aus. (Tim Hempfling)