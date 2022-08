FC Pipinsried: Jelisic warnt vor Ansbach - „nicht umsonst haben sie den FC Bayern II geschlagen“

Teilen

Der Chef auf Position sechs: Pipinsrieds Spielertrainer Niko Jelisic. © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried will seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen. Gelingt der fünfte Sieg in Folge? Ein Selbstläufer wird das gegen die SpVgg Ansbach nicht, sagt Coach Jelisic.

Pipinsried – Zum zweiten Spiel der Englischen Woche muss der FC Pipinsried am heutigen Dienstag bei der SpVgg Ansbach antreten. Dabei wollen die Ilmtaler ihre Serie von vier Siegen in Folge ausbauen und nach dem 4:1- Sieg am vergangenen Freitag gegen den VfB Eichstätt auch in Ansbach (18 Uhr, Xaver-Bertsch-Sportpark) Zählbares holen. Zum Abschluss der Englischen Woche erwartet der FCP am kommenden Freitag Türkgücü München.

Mit vier Siegen in Folge ist der FC Pipinsried die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga. Doch für FC-Trainer Niko Jelisic ist es nicht mehr als eine Momentsituation. „Eine sehr schöne Geschichte, zumal wir auch die Spiele verdient gewonnen haben. Aber wir werden auch wieder Spiele verlieren. Insofern alles gut, aber wir müssen in jedem Spiel mindestens 100 Prozent geben.“

Die erste Halbzeit gegen den VfB Eichstätt wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben, war es doch mit das Beste, was die Pipinsrieder Mannschaft in dieser Saison gespielt hat. Sicherlich trugen die beiden Sonntagsschüsse von Bernard Mwarome und Nickoy Ricter in der Anfangsphase viel dazu bei, doch wie das Team von Trainer Jelisic gegen die als abgezockte Mannschaft geltenden Altmühltaler auftrat, war sehens- und bemerkenswert. Mit viel Elan und Herz gingen die Pipinsrieder zu Werke, für jeden sichtbar sollte die Niederlagenserie gegen Eichstätt ihr Ende finden. In der Regionalliga Bayern hatten die Pipinsrieder bis dato noch nie gegen Eichstätt gewonnen.

„Die erste Halbzeit war das beste Spiel, seit ich hier in Pipinsried bin. Zudem haben wir in den letzten vier Spielen nur ein Gegentor bekommen, das spricht für sich – und der Elfmeter gegen uns war keiner“, stellte Abwehrspieler Faton Dzemailji nach der Partie fest. Die Serie kann sich in der Tat sehen lassen: Vier Spiele, zwölf Punkte und ein Torverhältnis von 11:1.

Dass es bei den Gelb-Blauen weiter aufwärts geht, beweist auch die Tatsache, dass Cheftrainer Jelisic nun endlich auch personelle Umstellungen vornehmen kann. „Gegen Eichstätt habe ich die Mannschaft größer gemacht, weil wir wussten, dass der Gegner mit vielen hohen Bällen agiert“, so Jelisic zum Einsatz von Simon Rauscheder (noch mit Maske nach seiner Gesichtsverletzung) und Alex Langen.

Gegen den heutigen Gegner Ansbach werde es wohl wieder Veränderungen geben, welche, wollte Jelisic natürlich nicht preisgeben. „Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, der sehr gute Qualität hat. Nicht umsonst haben sie den FC Bayern II geschlagen“, weiß Jelisic.

Im Sturm hat der Aufsteiger aus Ansbach großes Potenzial, besonders Patrick Kroiß sticht heraus. Der Stürmer erzielte bisher drei Tore und legte noch zwei Mal auf. In der vergangenen Saison traf der Torjäger in 32 Spielen 29 Mal und hatte zudem noch 26 Assists auf der Habenseite. Zusammen mit Seven Landshuter, der ebenfalls drei Treffer auf seinem Konto hat, wirbelt Kroiß die Gegner mächtig durcheinander. Der FC Pipinsried wird also gut beraten sein, diese beiden Stürmer unter Kontrolle zu bringen. (Bruno Haelke)