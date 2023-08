Topspiel in Pipinsried: Ungeschlagener FC empfängt beste Defensive der Bayernliga

Achtelfinalticket eingetütet: die Pipinsrieder nach ihrem Pokal-Erfolg gegen Memmingen. Gegen Erlbach soll nun auch ein Punktspiel-Sieg her. © hae

Der Bayernligist FC Pipinsried empfängt an diesem Sonntag den Tabellenzweiten SV Erlbach. Es ist das Topspiel zum Abschluss der kräfteraubenden Englischen Wochen.

Pipinsried – Das Spitzenspiel der Bayernliga Süd bildet den Abschluss des siebten Spieltages. Dabei empfängt am Sonntag der Tabellenvierte FC Pipinsried den Tabellenzweiten SV Erlbach. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

„So wie es bisher gelaufen, denke ich, da kann man nicht meckern.“

Viele Kenner der Liga überrascht, dass sich die neu zusammengestellte Pipinsrieder Mannschaft schnell gefunden hat. Der neue Trainer Martin Weng hat zusammen mit den ebenfalls neuen Co-Trainern Johannes Müller und Wiggerl Räuber bisher augenscheinlich eine gute Arbeit geleistet. Auch die Zusammenarbeit mit dem ebenfalls neu installierten Sportlichen Leiter Enver Maltas und Sportdirektor Ati Lushi scheint zu funktionieren. Die Mannschaft jedenfalls zeigte in den bisherigen Spielen viel Mentalität, Herz, und auch das spielerische Element kam nicht zu kurz. Manchmal sind die Akteure um die Offensiv-Akteure Fabian Benko und Kevin Gutia gerade im letzten Drittel noch zu verspielt, und zu viele Chancen werden vergeben. „Da müssen wir sicherlich nachlegen, ganz klar“, sagt Trainer Weng. „Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. So wie es bisher gelaufen, denke ich, da kann man nicht meckern.“

Wegen des Pokalspiels gegen Memmingen (2:1) war es für den FCP die vierte Englischen Woche in Folge. „Die wollen wir natürlich mit einem positiven Ergebnis abschließen und nach dem Spiel vor dem SV Erlbach stehen“, so Weng weiter. Derzeit rangiert der Gast aus Erlbach zwei Punkte vor den Pipinsried.

Kaum personelle Veränderungen

Personell wird sich gegenüber dem Pokalspiel vom vergangenen Dienstag wenig ändern. Mit Ausnahme von Abwehrspieler Angelo Mayer stehen alle Akteure vom Cup-Spiel zur Verfügung. Nach der Roten Karte vom Match in Rain wurde Mayer zu einem Spiel Sperre verdonnert. Mittelfeldstratege Daniel Jelisic ist nach seiner Verletzung auf einem guten Weg zurück ins Team, aber auch Sebastian Keßler zeigte gegen Memmingen eine ansprechende Leistung. Keßler wird vermutlich die Position von Mayer übernehmen. Einen guten Eindruck hinterließ Neuzugang Pablo Rodriguez-Benitez nach seiner Einwechselung im Mittelfeld.

Apropos Toto-Pokal: Nach dem 2:1-Sieg gegen den Regionalligisten FC Memmingen ist der FC Pipinsried der einzige Bayernligist, der noch im Wettbewerb ist. Das Achtelfinale wird am Dienstag ausgelost.

Pipinsried erwartet die beste Defensive der Liga

Der SV Erlbach spielt seit der Saison 2015/2016 durchgehend in der Bayernliga. Die Mannschaft von Trainer Lukas Lechner ist seit Jahren gewachsen, sie wurde punktuell immer wieder verstärkt. Die momentane Platzierung kann man auch in Erlbach entsprechend zuordnen, ebenso wie in Pipinsried bleiben alle auf dem Boden, denn es ist nicht mehr als eine Momentaufnahme. Lechner selbst spielte bereits in der Dritten Liga beim SV Wacker Burghausen und steht selbst noch auf dem Platz.

Zudem hat der SV Erlbach mit unter anderem Angreifer Thomas Breu und Keeper Andreas Steer Akteure in seinen Reihen, die früher schon beim Regionallisten TSV Buchbach gespielt haben. Die Lechner-Elf verfügt über eine ausgezeichnete Defensivarbeit, nur zwei Gegentore in sechs Spielen sind Beweis genug. (Bruno Haelke)