FC Pipinsried: Andy Pummer muss Alex Langen ersetzen - Peter Guinari wieder in Form?

Fällt krankheitsbedingt aus: Alexander Langen. © BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg/Imago

Für den FC Pipinsried startet an diesem Wochenende – mit einer Woche Verspätung – die Mission Klassenerhalt. Das Team von Andy Pummer tritt beim starken FV Illertissen an.

Pipinsried - In den beiden jüngsten Punktspielen gab es für den klassenhöchsten Dachauer Landkreis-Verein gegen die Schwaben nichts zu erben – im Gegenteil. In der Vorrunde setzte es eine ebenso deutliche wie verdiente 1:4-Niederlage für den FCP, der Gastgeber aus Pipinsried war chancenlos.

Doch wie lautet es so treffend: Neues Spiel, neues Glück. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Aber es wird ein sehr schweres Spiel, denn in Illertissen hängen die Trauben extrem hoch“, so der Pipinsrieder Trainer Andy Pummer zum Auswärtsspiel an der bayerischen Landesgrenze.

Der Pipinsrieder Übungsleiter muss auf Alex Langen verzichten, er ist erkrankt. Langen hatte eine zufriedenstellende Vorbereitung abgeliefert und sich einen Stammplatz erkämpft; er hat sogar den Nationalspieler der Zentralafrikanischen Republik, Peter Guinari, aus der Startelf verdrängt.

„Das ist echt schade, aber so ist es halt. Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken. Peter Guinari bekommt seine Chance“, so Pummer, der hofft, dass Guinari an die Form des Vorjahres anknüpfen kann. Guinari konnte nur eingeschränkt trainieren, er musste immer wieder wegen kleinerer Verletzungen Übungseinheiten sausen lassen.

Fehlen werden dem FCP auch die Langzeitverletzten Benny Kauffmann (Kreuzbanddriss) und Tim Greifenegger (Armbruch). Zudem wird auch Rekonvaleszent Paolo Cipolla nicht mit von der Partie sein, er kehrte erst in der abgelaufenen Woche nach einer Oberschenkelzerrung zurück ins Training; ein Einsatz käme für ihn zu früh.

Der FV Illertissen steht derzeit auf Rang vier in der Tabelle. Der Coach und Ex-Profi des FVI, Marco Konrad, hat eine Mannschaft geformt, die in der Breite sehr stark aufgestellt ist. Ein Bild davon konnten sich die Spieler des FC Pipinsried im Hinspiel machen, sie fanden kein Mittel gegen die bärenstarken und äußerst diszipliniert aufspielenden Illertissener. Dabei hat der FVI seinen besten Stürmer zur Winterpause abgeben müssen. Semir Telalovic, der in 23 Spielen 14 Treffer erzielte, zog es zur Borussia nach Mönchengladbach.

Vor eineinhalb Wochen besiegte besiegte die Mannschaft von Marco Konrad in ihrem ersten Meisterschaftsspiel des Jahres die SpVgg Greuther Fürth II mit 2:0. Schaut man sich das Hinspiel genauer an und wirft zudem noch einen Blick auf die Tabelle, dann bleibt dem FC Pipinsried fast nur die Flucht nach vorne. Die Gelb-Blauen müssen punkten – und am besten kommt man zu Punkten, wenn man aggressiv zu Werke geht. (hae)