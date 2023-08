FC Pipinsried steht beim SV Kirchanschöring vor einer schwierigen Aufgabe

FC Pipinsried konnte nur eins der letzten fünf Ligaspiele gewinnen. © Bruno Haelke

Vor einer echten Herausforderung steht der FC Pipinsried an diesem Samstag in der Bayernliga Süd beim heimstarken SV Kirchanschöring.

Pipinsried – Keine Woche ohne eine personelle Hiobs-Botschaft beim FC Pipinsried: Jetzt muss auch noch Mittelfeldstratege Daniel Jelisic längere Zeit pausieren. Ein MRT hat nachgewiesen, dass er einen verschleppten Muskelfaserriss oder Muskelriss hat. Damit wird er vier bis sechs Wochen kein Mannschaftstraining bestreiten können.

Nachdem die beiden spielenden Co-Trainer Johannes „Jochi“ Müller (Kreuzbandriss) und Ludwig Räuber (Innenbandriss im Knie) bereits seit Wochen ausfallen und auch weiter ausfallen werden, traf es vor einer Woche Stürmer Yomi Scintu mit einem Sehnenabriss im hinteren Oberschenkel. Ben Gärtner hat es bereits in der Vorbereitung mit einem Schienbeinanbruch getroffen. Damit fehlen den Pipinsrieder Trainer Martin Weng vier erfahrene Strategen und ein junger, hoffnungsvoller Nachwuchs-Kicker.

Nur gut, dass Verteidiger Angelo Mayer nach seiner Sperre wieder mit von der Partie ist. Der junge Sebastian Keßler vertrat Mayer gut, aber die Qualitäten des ehemaligen Jugendnationalspielers Mayer sind bekannt.

Vertrag mit Semih Coklar aufgelöst

Zudem wurde vermeldet, dass der Vertrag mit Semih Coklar aufgelöst wurde. Coklar hatte erst Mitte Mai unterschrieben. Mit Jonas Simon (siehe Kasten) und dem Innenverteidiger Fabin Ngounou Djayo (18) von den Münchner Löwen wurden zwei weitere junge Spieler verpflichtet.

„Gegen Erlbach hatten wir ein Durchschnittsalter von 22,3 Jahren, Erlbach lag bei über 26“, sagt FCP-Coach Martin Weng mit dem dezenten Hinweis darauf, dass seine Mannschaft ein junges Team ist, das in allen Bereichen noch Luft nach oben hat. Gegen Erlbach fehlte am vergangenen Wochenende bei der 1:2- Niederlage genau die Kaltschnäuzigkeit, die man mit zunehmendem Alter als Fußballer bekommt. „Aber klagen gilt nicht. Wir haben eine gute Mannschaft zusammen, nur müssen wir eben noch etwas zulegen, keine Frage“, so Weng weiter.

FC Pipinsried verliert Anschluss an Tabellenspitze

Dass in Kirchanschöring die Trauben hoch hängen, das ist auch in Pipinsried bekannt. „In Kirchanschöring wurde in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, es ist eine sehr unangenehm zu spielende Mannschaft“, weiß Weng. Dass Team von Trainer Mario Demmelbauer habe eine „klare Handschrift“.

Nach der Niederlage gegen Erlbach steht Pipinsried unter Zugzwang, denn bei einer erneuten Niederlage ist der Zug im vorderen Drittel der Liga erst einmal abgefahren. Apropos vorderes Drittel: Genau dort muss der FCP zielstrebiger und cleverer agieren und vor allem seine Passgenauigkeit erhöhen. „Dort haben wir zu unsauber gespielt, entsprechend sind wir nicht durchgekommen“, bemängelte Martin Weng bei seinem Team am vergangenen Sonntag. Und dass der heutige Gegner derzeit mit sieben Punkten nur auf Rang 14 liegt, sieht Weng nicht als Vorteil für seine Mannschaft: „Die haben was gutzumachen, wollen bei ihrem tollen Publikum wieder Boden gutmachen.“

Beim FCP ist also in erster Linie Kampfkraft gefragt, um gegen den Gastgeber bestehen können. Die spielerischen Mittel allein werden nicht ausreichen. (Bruno Haelke)