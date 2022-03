Nichts für schwache Nerven: FC Pipinsried erarbeitet wichtigen Dreier - Dank Joker Jike

Matchwinner Marvin Jike erzielte keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung den 1:0-Siegtreffer für den FC Pipinsried. © Haelke

Einen Big Point im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga hat der FC Pipinsried am zweiten März-Wochenende eingefahren.

Pipinsried – Das Team aus dem Dachauer Hinterland gewann das Auswärtsspiel beim ebenfalls ums Überleben in der 4. Liga kämpfenden SV Schalding-Heining mit 1:0 und verbesserte sich in der Tabelle von Rang 14 auf Platz 12.

Zum Matchwinner der Partie avancierte nach einer Stunde ausgerechnet ein FCP-Joker: Marvin Jike erzielte keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung in sehenswerter Manier den Siegtreffer für den FCP.

Nichts für schwache Nerven war die Schlussphase des Duells im Westen von Passau. Der Gastgeber stemmte sich mit Macht gegen die drohende Niederlage, Freistoß auf Freistoß flog gen Pipinsrieder Tor. Gleich zwei Mal zielten die Schaldinger durch Patrick Rott (87.) und Christian Bückl (90.+2) ein wenig zu genau, beide Male klatschte das Spielgerät an die Latte und von dort ins Aus.

Für den FC Pipinsried standen die Vorzeichen alles andere als günstig, denn vor der Partie erreichte FCP-Trainer Andy Pummer eine Hiobsbotschaft. Absender: Alex Eiban; der Stammkeeper des FCP meldete sich erkrankt ab. Für ihn hütete am Samstag Soma Orban das Gehäuse des FC Pipinsried.

So musste die Elf von Pummer neben dem gesperrten Torjäger Pablo Pigl einen weiteren erfahrenen Spieler ersetzen. Und für die diesbezüglich in der laufenden Serie arg gebeutelten Pipinsrieder setzte sich das Verletzungspech dann auch noch auf dem Spielfeld fort. Nach einer Stunde verletzte sich der gerade erst wieder genesene Stürmer Ati Lushi nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung erneut am Knie. Und nach 73 Minuten musste mit Matthew Durrans ein weiterer Pipinsrieder Stürmer verletzt das Feld verlassen. Er musste nach einem Schlag auf die rechte Wade das Handtuch werfen. „Da hat die Muskulatur sofort zugemacht, an Läufe oder Sprints war da nicht mehr zu denken“, berichtete Matthew Durrans nach dem Match.

Fand in der Pause genau die richtigen Worte: FCP-Trainer Andreas Pummer. © Haelke

„Wir haben zum Schluss mit Marvin Jike und Ahanna Francis Agbowo im Sturm gespielt. Wobei Ahanna alles andere als ein gelernter Stürmer ist. Aber uns blieb nichts anderes übrig“, erklärt FCP-Coach Andy Pummer.

Für den verletzten Lushi kam Marvin Jike aufs Feld, und der zeigte sofort, zu welchen Leistungen er fähig ist. 60 Sekunden nach seiner Einwechselung donnerte er die Kugel von der Strafraumkante unter die Latte des SV-Kastens. Der gute Schaldinger Keeper Niklas Krinninger hatte nicht der Hauch einer Chance bei diesem Strahl des FCP-Jokers.

Im Stadion von Schalding-Heining hatte der Pipinsrieder Lucas Schraufstetter bereits nach 14 Minuten die Führung auf dem Fuß, doch im Eins-gegen-Eins-Duell mit SV-Keeper Krinninger zog er den Kürzeren.

„In der Halbzeit musste ich schon mal laut werden“, verrät FCP-Coach Andy Pummer, der mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang nicht ganz einverstanden war.

Nach der Pause schaffte es der Gast aus dem Dachauer Hinterland zwar über weite Strecken, den Gastgeber vom eigenen Tor fern zu halten, doch in der Schlussphase leisteten sich die Pipinsrieder zu viele „kleine“ Foulspiele in der eigenen Hälfte. Entsprechend flogen die Bälle dann immer in Richtung Gehäuse vom soliden FCP-Keeper Soma Orban. Doch mit Glück und Geschick retteten die Pipinsrieder den Vorsprung ins Ziel.

In der kommenden Woche dürfte die medizinische Abteilung des FC Pipinsried alle Hände voll zu tun haben, die Englische Woche hat Spuren hinterlassen im FC-Kader – und das in der entscheidende Phase der Saison. (Bruno Haelke)

SV Schalding-Heining - FC Pipinsried 0:1 (0:0)

SV Schalding-Heining: Niklas Krinninger, Tobias Hofbauer, Alexander Mankowski, Fabian Schnabel, Christian Brückl, Fabian Burmberger, Sebastian Raml, Dominik Weiß, Philipp Knochner, Alexander Kurz, Markus Gallmaier – Simon Griesbeck, Christian Seidl, Marco Pledl, Patrick Rott

FC Pipinsried: Soma Orban, Peter Guinari, Lucas Schraufstetter, Matthew Durrans, Albano Gashi, Halit Yilmaz, Nikola Jelisic, Faton Dzemailji, Daniel Jelisic, Dominik Schröder, Jakob Zitzelsberger – Jannik Fippl, Dominik Wolfsteiner, Ahanna Francis Agbowo, Marvin Jike, Atdhedon Lushi

Zuschauer: 705

Tor: 0:1 (61.) – Marvin Jike.