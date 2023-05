FC Pipinsried gegen SV Wacker Burghausen LIVE: Lieblingsgegner beim letzten Heimspiel

Von: Michael Zbytek

Der FC Pipinsried würde gerne im Saisonendspurt nochmal die ein oder anderen Punkte mitnehmen. © Sven Leifer

Der FC Pipinsried trifft beim letzten Heimspiel auf den Lieblingsgegner SV Wacker Burghausen. Wir berichten im Live-Ticker.

37. Spieltag der Regionalliga: FC Pipinsried gegen SV Wacker Burghausen

Der FCP möchte das Saisonende siegreich gestalten, Wacker kann die Saison ebenfalls ausklingen lassen.

Anpfiff ist 14 Uhr in der Hazrolli-Arena. Wir berichten im Live-Ticker.

Pipinsried – Am vorletzten Spieltag der Regionalliga empfängt der FC Pipinsried den SV Wacker Burghausen. Für beide geht es in dieser Saison nicht mehr um viel: Pipinsried steht schon länger als Absteiger fest und Burghausen muss sich nicht wirklich noch um die Relegationsplätze Gedanken machen. Allerdings will der FCP seine Serie gegen Wacker weiter ausbauen. Den in den letzten drei Partien ging immer der FC als Sieger vom Platz.

So auch beim Hinspiel im Oktober, bei dem der FC Pipinsried Wacker mit 2:1 schlug. Damals sorgten Belmin Idrizovic und Faton Dzemailji für die 2:0-Führung, ehe Burghausen nochmal mit dem Anschlusstreffer ran kam. Am Ende brachten die Pipinsrieder aber die Führung über die Zeit.

Match-Chronik macht Laune auf das Spiel: FCP seit drei Spielen ungeschlagen gegen die Wackerer

Doch zurzeit hat der FCP mit Personalsorgen zu kämpfen, daher wird am Wochenende eine ganz andere erste Elf auslaufen als im Hinspiel. So fehlen auch unter anderem die beiden Torschützen aus dem Hinspiel wegen einer Gelb-Sperre. Trotzdem ist Spielertrainer Herbert Paul sicher, dass man den Lieblingsgegner aus Burghausen wieder ärgern kann.

Auch macht das letzte Spiel Hoffnung, bei dem die Mannschaft zeigte, dass die Moral noch intakt ist. Nachdem man beim SV Heimstetten einem 0:3-Rückstand hinterherlief, konnte man das Spiel in der letzten halben Stunde noch auf ein 3:3-Unentschieden wenden.

Ein besonderes Highlight für den FC Pipinsried wird es noch in der Halbzeitspause geben: Neben der Verabschiedung des Premium-Sponsors Burim Hazrolli, nachdem auch das Stadion benannt ist, wird der Gründer und langjährige Präsident des FCPs Konny Höß zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Können die Pipinsrieder ihrem ehemaligen Oberhaupt nochmal ein Geschenk machen und ihre Serie ausbauen? Anpfiff ist 14 Uhr in der Hazrolli-Arena. Wir berichten im Live-Ticker.