„Von der ersten bis zur letzten Minute ein miserables Spiel“: Pipinsried-Coach wütet nach Testkick

Teilen

Packendes Kopfballduell zwischen dem Pipinsrieder Faton Dzemajlji und dem Deisenhofener Tobias Rembeck. FOTO: HAE © HAE

Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat im Vorbereitungsspiel beim FC Deisenhofen nicht überzeugt – im Gegenteil.

Pipinsried - Nach einer ganz schwachen Leistung kam das Team von FCP-Coach Niko Jelisic ergebnistechnisch mit einem blauen Auge davon. FCP-Neuzugang Claudio Milican netzte drei Minuten vor dem Ende der Partie zum 1:1-Endstand ein.

Stinksauer war der Pipinsrieder Chefanweiser nach dem Match. „All das, was wir letzte Woche gut gemacht haben, das haben wir heute ganz schlecht gemacht. Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein miserables Spiel von uns – und zwar in allen Belangen. Mit Ball schlecht, gegen den Ball schlecht, den Ball schlecht angenommen, den Ball schlecht gespielt. Keine Laufbereitschaft, keine Energie, kein Leben auf dem Platz. Wenn all das nicht funktioniert, dann siehst du auch gegen einen Bayernligisten schlecht aus.“

Sein Kollege auf Deisenhofener Seite, der Ex-Pipinsrieder Trainer Andy Pummer, war dagegen mit dem Spiel seiner Mannschaft in weiten Teilen zufrieden. „Wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt. Was mich allerdings a bisserl ärgert ist die Tatsache, dass wir uns nicht selbst belohnt haben. Wir hätten vor dem 1:0 schon mit mindestens zwei oder drei Toren führen müssen“, so Pummer.

Die Pipinsrieder können die Schmach bereits am heutigen Freitagabend wieder vergessen machen, denn um 19 Uhr empfangen die Gelb-Blauen den Bayernligisten FC Gundelfingen. Nach einer Presseinformation des FCP soll das Stadion am heutigen Abend in Hazrolli-Arena umbenannt werden. (Bruno Haelke)

Stenogramm

FC Pipinsried: Felix Thiel, Alex Langen, Fabian Willibald, Simon Rauscheder, Faton Dzemailji, Daniel Jelisic, Ryosuke Kikuchi, Halit Yilmaz, Belmin Idrizovic, Marvin Jike, Nickoy Ricter - Daniel Witetschek, Tim Greifenegger, Sebastian Keßler, Nikolaus Grätz, Claudio Milican

Tore: 1:0 (85.) - Arian Kurmehaj. 1:1 (87.) - Claudio Milican.

Testspiel