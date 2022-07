FC Pipinsried überzeugt bei Generalprobe erneut nicht

Knapper Sieg gegen Pfaffenhofen

Von Bruno Haelke schließen

Der FC Pipinsried beendet seine Vorbereitung mit einem Sieg gegen Bezirksligist Pfaffenhofen. Zum Start der Regionalliga wartet die SpVgg Greuther Fürth II.

Pipinsried - Ein Eigentor von Tobias Oesterle nach einer Stunde Spielzeit hat dem Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried im letzten Testspiel vor dem Beginn der Regionalliga-Saison 2022/2023 einen 2:1-Sieg beim oberbayerischen Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen beschert. Beim munter mitspielenden Gastgeber kamen die beiden Ex-Pipinsrieder Paolo Cipolla und Ruben Popa zum Einsatz; letzterer wurde eingewechselt, Cipolla stand in der Startelf des Bezirksligisten.

Die Pipinsrieder nutzten die Gelegenheit, im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Punktspielstart in Fürth am kommenden Wochenende noch einiges auszuprobieren, insgesamt setzte der Regionalligist 15 Spieler ein. Wo genau der FCP kurz vor dem Saisonstart steht, ist schwer zu sagen. Vor drei Jahren, als man ebenfalls in der Vorbereitung auf Pfaffenhofen traf, gewann Pipinsried noch mit 9:0. Fünf Treffer erzielte damals der diesmal eingewechselte Pablo Pigl. (Bruno Haelke)

Stenogramm

FSV Pfaffenhofen - FC Pipinsried 1:2 (0:1)

FC Pipinsried: Felix Thiel, Fabian Willibald, Daniel Jelisic, Tim Greifenegger, Halit Yilmaz, Claudio Milican, Belmin Idrizovic, Bernard Mwarome, Faton Dzemailji, Marvin Jike, Alexander Langen – Sebastian Keßler, Pablo Pigl, Nickoy Ricter, Ahanna Francis Agbowo

Tore: 0:1 (34.) – Faton Dzemailji. 1:1 (52.) – Dominik Binder. 1:2 (59.) – Eigentor