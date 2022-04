FC Pipinsried: Top-Torjäger Pablo Pigl wird spielender Co-Trainer

Von: Korbinian Kothny

Pablo Pigl wird spielender Co-Trainer beim FC Pipinsried. © BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg/ Imago images

Top-Torjäger Pablo Pigl verlängert seinen Vertrag beim FC Pipinsried. Zudem wird der Kapitän in der kommenden Saison eine neue Rolle einnehmen.

Pipinsried - Die nächste Personalie beim FC Pipinsried für die kommende Saison ist fix. Kapitän Pablo Pigl verlängert seinen Vertrag im Dachauer Hinterland. Zudem wird der Top-Torjäger des FCP in der kommenden Spielzeit das neue Trainerteam erweitern. Pigl übernimmt die Rolle des spielenden Co-Trainers und Athletiktrainers.

Komplettiert wird das Trainerteam von dem erst am Montagabend vorgestellten Trainer-Duo um Spielertrainer Nikola Jelisic und Ex-Profi Miljan Prijovic. Außerdem steht bereits die Rückkehr von Offensivspieler Nickoy Ricter in die NAT-Arena im Sommer fest.

FC Pipinsried: Richtungsweisendes Spiel in Buchbach

„Ich bin sehr glücklich, in meine dritte Saison in Pipinsried zu gehen, ich fühle mich hier sehr wohl. Als spielender Co-Trainer möchte ich die Mannschaft nicht nur athletisch auf das nächste Level bringen. Viele der Jungs sind bereit, den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung zu gehen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit Niko, Milja und dem Team. Dafür benötigen wir allerdings zunächst vollen Fokus auf die kommenden Partien, um die Saison mit dem Klassenerhalt zu krönen“, freut sich Pigl über die Vertragsverlängerung.

Der FC Pipinsried steht aktuell zwei Punkte vor den Abstiegs-Relegationsplätzen, hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Rückhand. Am Wochenende soll beim formschwachen TSV Buchbach der nächste Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden.

Pablo Pigl: Torschützenkönig in der Bayernliga

Auch der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal freut sich über die Vertragsverlängerung seines Kapitäns: „Die Pipinsrieder Fangemeinde darf sich darüber freuen, dass Pablo weiterhin für den FC Pipinsried aufläuft. Pablo ist ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Einstellung, Einsatz und Torgefahr dokumentieren seine Wertigkeit für Verein und Mannschaft. Zudem wird Pablo als spielender Co-Trainer und Athletiktrainer das Trainerteam unterstützen.“

Pigl war im Sommer 2019 nach Pipinsried gewechselt und hatte als Torschützenkönig in der Bayernliga großen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga. (kk)