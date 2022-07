Neuzugang Nummer zwölf: FC Pipinsried verpflichtet Ex-FCB-Jugendspieler Mwarome

Von: Korbinian Kothny

Bernhard Mwarome verstärkt in der kommenden Saison den FC Pipinsried. © Sven Leifer

Der Kader des FC Pipinsried für die kommende Regionalliga-Saison nimmt immer konkretere Konturen an. Bernard Mwarome ist bereits der zwölfte Neuzugang.

Pipinsried - Das Handy von Tarik Sarisakal dürfte zurzeit nicht wirklich still stehen. Der sportliche Leiter des FC Pipinsried hat alle Hände voll zu tun. Der Regionalligist befindet sich nach dem Klassenerhalt letzte Saison in einem Umbruch.

Mit der Verpflichtung von Bernard Mwarome ist Sarisakal jetzt der nächste Transfercoup gelungen. Der Innenverteidiger kommt vom Ligakonkurrenten SV Heimstetten, wo er letzte Saison mit 34 absolvierten Ligaspielen absoluter Leistungsträger war. Mwarome ist bereits der zwölfte Sommerneuzugang, der den Weg ins Dachauer Hinterland findet.

FC Pipinsried: Mwarome bringt große Erfahrung mit

„Benny ist die erhoffte Verstärkung für die Innenverteidigung. Auf dieser Position haben wir noch dringend Bedarf. Die Erfahrung von über 100 Regionalligaspielen wird der Mannschaft Stabilität geben. Nikola Jelisic (Trainer, Anm. d. Red.) hat sich sehr um Benny bemüht und einen großen Anteil an diesem Transfer“, sagt Sarisakal.

Mwarome wurde unter anderem in der Jugendabteilung des FC Bayern München ausgebildet und absolvierte sieben Regionalligaspiele für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Über den FC Augsburg II, Bonner SC und FC Kaiserlautern II landete Mwarome im letzten Sommer beim SV Heimstetten.

FC Pipinsried: Saisonauftakt nächste Woche gegen Greuther Fürth II

„Ich bedanke mich beim Verein und beim Trainer für das Vertrauen, dass sie in mich setzen. Ich freue mich auf die kommende Herausforderung. Ich werde Verantwortung übernehmen und so gut wie möglich der Mannschaft helfen“, freut sich der 25-Jährige auf seine neue Aufgabe.

Während es auf dem Transfermarkt für den FC Pipinsried derzeit rund läuft, hapert es noch an den Leistungen der Mannschaft in der Vorbereitung. Coach Niko Jelisic kritisierte sein Team nach dem Remis gegen Bayernligist Gundelfingen scharf. Nächsten Sonntag steht bereits der Liga-Auftakt bei der SpVgg Greuther Fürth II an. (kk)