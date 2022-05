Nach Sigurdsson-Posse: Pipinsried verpflichtet Kikuchi von Wacker Burghausen

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Ryosuke Kikuchi wechselt im Sommer zum FC Pipinsried. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Der FC Pipinsried bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Ryosuke Kikuchi kommt von Ligarivale Wacker Burghausen.

Pipinsried - „Ich bin bereit, den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen und will der Mannschaft helfen, unsere Ziele zu erreichen“, erklärt Ryosuke Kikuchi nach seiner Vertragsunterschrift beim FC Pipinsried.

Der Japaner wechselt im Sommer von Regionalliga-Konkurrent Wacker Burghausen ins Dachauer Hinterland. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft bis Sommer 2024. Nach Fabian Willibald, Nickoy Ricter, Daniel Witetschek, Belmin Idrizovic, Nikolaus Grotz und Sebastian Keßler ist Kikuchi bereits der siebte Sommerneuzugang des Regionalligisten, der den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht hat.

FC Pipinsried: Transfersreit mit Wacker Burghausen

Kikuchi ist nach Keßler bereits der zweite Spieler, der von Wacker Burghausen ins Dachauer Hinterland wechselt. Der Transfer des 18-jährigen Talents sorgte damals für mächtig Wirbel. Burghausen fühlte sich hintergangen, da der Verein laut eigenen Aussagen nicht darüber Bescheid wusste, dass Keßler mit anderen Klubs verhandelte.

In Pipinsried beklagte man sich derweil über das Vorgehen von Wacker bei der Verpflichtung von Coach Hannes Sigurdsson, der im Sommer von Leo Haas in Burghausen übernehmen wird. Laut Tarik Sariskal, dem sportlichen Leiter des FC Pipinsried, hatte es bereits eine mündliche Zusage von Sigurdsson in Pipinsried gegeben.

FC Pipinsried: Kontakt zu Kikuchi bereits im vergangenen Sommer

Der Isländer wechselte bekanntlich trotzdem zu Wacker und Pipinsried stellte Nikola Jelisic als Spielertrainer vor. Auf diesen wird jetzt auch Kikuchi treffen, der sich auf seine neue Aufgabe freut: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und ich hatte sofort ein tolles Gefühl. Deswegen freue ich mich riesig, dass ich bei Pipinsried unterschrieben habe und zudem wieder mit Nikolaus Grotz und Nickoy Ricter zusammen spielen kann.“

Auch Sarisakal erhofft sich von seiner neuesten Verpflichtung einiges: „Ich hatte bereits letztes Jahr Kontakt zu Ryo, aus diversen Gründen hat es damals leider nicht geklappt. Umso erfreulicher für uns, dass Ryo im Sommer zu uns wechselt. Ryo wird durch seine Vielseitigkeit im Offensivbereich eine absolute Bereicherung für unser Spiel.“ (kk)