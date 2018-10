Pipinsried trotz spektakulärem Unentschieden Letzter

Marian Knecht trifft doppelt gegen Memmingen

von Bruno Haelke schließen

Spielerische Schmankerl, Non-Stop-Action, spektakuläre Treffer – die Regionalligapartie FC Pipinsried gegen den FC Memmingen hatte bei herrlichem Herbstwetter all das zu bieten, was das Herz eines Fußballfans schneller schlagen lässt.

Pipinsried– Doch das 3:3-Unentschieden nach einer 3:2-Führung bringt die Hausherren tabellentechnisch nicht voran, im Gegenteil, der FCP ist nach dem Remis auf den 18. und letzten Platz abgerutscht.

Wahrscheinlich ist die Übernahme der roten Laterne aber nur eine Momentaufnahme, denn die Kellerteams sind am 15. Spieltag noch enger zusammengerückt. Der FCP weist gerade einmal drei Punkte Rückstand auf Rang elf auf, den derzeit der VfR Garching belegt.

Beide Teams wussten nach der Partie nicht so recht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten. Den neutralen Zuschauern war es egal, denn sie hatten ein unter dem Strich mitreißendes Regionalligaspiel gesehen.

Dabei präsentierte sich Memmingen als ein Team, das nicht zu Unrecht im oberen Drittel der Tabelle platziert ist. Anders als viele Pipinsrieder Gästeteams beschränkte sich die Truppe des FCM-Trainers Stephan Baierl von Beginn an nicht nur auf eine defensive Grundausrichtung. Da sich der FC Pipinsried vorgenommen hatte, endlich einmal auch in einem Heimspiel mit viel Mut und Druck nach vorne zu agieren, entwickelte sich so von der ersten Minute an eine rasante Partie.

Nach einer knappen Viertelstunde schaffte es Torjäger Marian Knecht, den Memminger Keeper mit einem Schuss aus spitzem Winkel zu bezwingen. „Wie der rein ist, weiß ich gar nicht so genau. Hauptsache er war drin“, meinte Knecht nach dem Schlusspfiff mit einem Augenzwinkern.

Doch wer gedacht hatte, das Spiel laufe fortan für den Gastgeber: Pustekuchen. Die Memminger fanden nach dem Pipinsrieder Führungstreffer immer besser in die Partie – und sie wurden für ihre Bemühungen mit einem Doppelschlag belohnt. Zunächst traf der sehr gute Stürmer Patrik Dzalto mit einem Flachschuss unhaltbar in die Pipinsrieder Maschen (32.), dann war er nach einem Eckball von Jannik Rochelt zur Stelle und lochte aus kurzer Entfernung ein.

Nach der Pause sorgte der eingewechselte Thomas Berger für frischen Wind im Pipinsrieder Spiel, er legte gleich zwei Mal auf. Zunächst bediente von der linken Seite kommend Kasim Rabihic (56.), und nur eine Minute später profitierte Marian Knecht von den Assist-Qualitäten des FCP-Spielführers.

Doch anstatt den Deckel in Form des 4:2 drauf zu machen, ließ man den Gast wieder ins Spiel kommen. Jannik Rochelt sorgte dann mit einem Sonntagsschuss am späten Samstagnachmittag für den 3:3-Endstand.

„Memmingen hat eine sehr starke Mannschaft. Respekt, dass unser Team so dagegen gehalten hat. Die Offensive hat mal wieder gepasst, nur in der Defensive hatten wir Probleme. Aber gut, ein 3:3 ist mir lieber als ein 0:0. Und es ist zwar wieder kein Heimsieg, aber es war erneut ein Spektakel für die Zuschauer“, meinte der Pipinsrieder Manager Roman Plesche nach der Partie. Auffällig war, dass der FC Pipinsried sowohl nach der 1:0-Führung als auch nach dem 3:2 das Spiel nicht weiter diktieren konnte. Gerade nach dem Doppelschlag im zweiten Durchgang schien der FCM angeknockt zu sein, doch der FCP schaffte es nicht, den K.o.-Schlag zu setzen und auf 4:2 zu stellen. Am kommenden Wochenende muss der FC Pipinsried beim Aufsteiger SV Heimstetten ran, ehe dann eine Woche später die Vorrunde mit dem Match gegen den 1. FC Schweinfurt 05 abgeschlossen wird.

FC Pipinsried 3:3 FC Memmingen

FC Pipinsried: Thomas Reichlmayr, Marian Knecht, Oliver Wargalla (74. Arijanit Kelmendi), Kasim Rabihic, Amar Cekic (90.+1 Marco Kammergruber), Christoph Burkhard (51. Thomas Berger), Andreas Schuster, Markus Achatz, Maximilian Zischler, Luis Grassow, Michael Denz

FC Memmingen: Martin Gruber, Mario Jokic, Lukas Rietzler, Jannik Rochelt, Marco Schad (67. Fatjon Celani), Furkan Kircicek, Olcay Kücük, Patrik Dzalto (81. Jamey Hayse), Fabian Lutz, Michael Heilig, Dennis Hoffmann (67. Pascal Maier)

Schiedsrichter: Thomas Stein

Zuschauer:410

Tore:1:0 (14.) – Marian Knecht. 1:1 (32.) – Patrik Dzalto. 1:2 (34.) – Patrik Dzalto. 2:2 (56.) – Kasim Rabihic. 3:2 (57.) – Marian Knecht. 3:3 (72.) – Jannik Rochelt.