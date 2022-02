FC Pipinsried und TSV 1865 Dachau: Feinschliff, ist ins Stocken geraten

Das tut weh! Eren Emirgan (FC Pipinsried) verlor nach einem Zusammenprall mit einem Augsburger Spieler einen Schneidezahn. © hae

Sowohl der FC Pipinsried als auch der TSV 1865 Dachau mussten sich geschlagen geben in ihren Testspielen. Gerade dem TSV bereitet die eigene Leistung einige Sorgen.

Pipinsried/Dachau - Sowohl der FC Pipinsried um Andy Pummer, sowie der TSV 1865 Dachau von Fabian Lamotte verloren am Wochenende ihre Testspiele. Während FCP-Coach Andy Pummer durchaus Positives aus dem Duell herauszog, überwog bei Dachau der Frust über die Fehler.

FC Pipinsried verliert Testspiel gegen den FC Augsburg II

Der FC Pipinsried hat das Vorbereitungsspiel beim FC Augsburg II knapp mit 0:1 verloren. Ähnlich ärgerlich wie die unnötige Niederlage war auch die Verletzung von Eren Emirgan, er rasselte mit einem Gegenspieler zusammen und brach sich dabei einen Schneidezahn ab. Er wurde umgehend in eine Zahnklinik gebracht – mit Zahn und Brummschädel. „Unter dem Strich war es ein guter Test gegen einen starken Gegner, es gab einige Erkenntnisse für uns Trainer“, fasste FCP-Trainer Andy Pummer das Match zusammen. Besonders der erste Durchgang hat dem Pipinsrieder Chefanweiser gefallen. „Auch wenn es Chancen für den Gegner gab, wir haben engagiert gespielt“, so Pummer. Was fehlte, war ein Treffer. Besonders hat ihm Pechvogel Eren Emirgan bis zu dessen Verletzung gefallen. „Er war sehr agil, immer mit Zug“, freute sich der FCP-Coach. Im zweiten Spielabschnitt fand der Gastgeber besser in die Partie, nach und nach erhöhte die U 23 des Bundesligisten aus Augsburg den Druck. Henri Koudossou gelang in der 55. Minute der Siegtreffer für die Hausherren.

In einem weiteren Freundschaftsspiel trifft der FC Pipinsried bereits am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr in Emmering auf den SC Olching. Am kommenden Samstag, 19. Februar, sind die Gelb-Blauen dann zu Gast beim SV Heimstetten, ehe dann am Samstag, 26. Februar, das erste Regionalliga Punktspiel nach der Winterpause gegen den FC Bayern München II ansteht. (Bruno Haelke)

TSV 1865 Dachau nach Testspiel frustriert über Fehler

Das tut weh! Daniel Leugner (TSV 1865), der sich hier am Boden krümmt vor Schmerzen, kassierte mit seinem Team eine Pleite gegen Freising. © RO

Nach der unterirdischen Leistung ihres Teams im zweiten Durchgang fragen sich viele Fans des Bayernligisten aus der Großen Kreisstadt: Finden die Verantwortlichen bis zum Start der Frühjahrsrunde all jene Stellschrauben, die noch fixiert werden müssen? Dominierend waren die Dachauer im Duell mit dem Landesligisten nur in Sachen Verbalattacke, sie meckerten sich ständig gegenseitig an, was nicht gerade von einem intakten Teamgeist zeugt. Im fünften Spiel setzte es so die vierte Niederlage – und die hätte auch noch deutlich höher ausfallen können. Die Freisinger leisteten sich den Luxus, dreimal das leere Tor zu verfehlen. Allerdings gab aus auf der anderen Seite gute Torchancen, allerdings wurden diese leichtfertig vergeben. Den Vogel schoss Daniel Leugner in der 80. Minute ab, als er vollkommen frei stehend aus zehn Metern zu einem Hackentrick ansetzte, anstatt das Runde schmucklos ins Eckige zu pfeffern. Zuvor versemmelten schon Mario Maric (38.), Lirim Kelmendi (43.) und Nickoy Ricter (25.) klarste Torchancen. Am Ende hätte es auch 5:5 stehen können, so nachlässig agierten beide Abwehrreihen.

„Da werden irgendwelche Fisimatenten vor dem Tor aufgeführt, anstatt einen klaren Torabschluss zu suchen“

Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte war nach dem Schlusspfiff stocksauer: „Das war schon ein sehr durchwachsenes Spiel von uns. Wir schenken Bälle einfach so her und viele Pässe kommen nicht an. Dazu noch die vergebenen Torchancen... da werden irgendwelche Fisimatenten vor dem Tor aufgeführt, anstatt einen klaren Torabschluss zu suchen. Und die Art der Gegentore – unglaublich!“ Freising präsentierte sich als gut kombinierendes Kollektiv, das den TSV Dachau da traf, wo es momentan überhaupt nicht passt – in der Defensive. So erwischte Mathias Leiber einen rabenschwarzen Tag, er zeichnete für das 0:1 verantwortlich, als er gegen den Torschützen Felix Günzel einen einfachen Zweikampf verlor und danach auch noch ausrutschte (25.). Schon zur Pause meinte 65-Fußball-Boss Ugur Alkan: „Leider hat Mathias Leiber heute einen schlechten Tag erwischt. Bei uns gibt es viel zu wenig Bewegung, es fehlen die Läufe in die Tiefe.“ Das 0:2 fiel so ähnlich wie das 0:1. Ballverlust im Mittelfeld, schneller Konter, Tor. (74). So konnten sich die Dachauer nicht einmal über die Nachricht, dass Luan Redzepi ab sofort die „Lamotte-Elf“ verstärken wird, freuen. (Robert Ohl)