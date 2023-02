FC Pipinsried: Nullnumer im Derby gegen 65 - Mittelfeldmotor Jelisic verletzt

Die Standardsituation: So richtiges Gedränge in der Box herrschte beim Testspielderby fast nur bei Ecken. © RO

Ein intensives Vorbereitungsspiel haben sich der TSV 1865 Dachau und der FC Pipinsried geliefert.

Dachau – Beim 0:0 überzeugte der Bayernligist Dachau vor allem in der Defensive voll und lieferte überdies taktisch eine Top-Leistung ab. Der Regionalligist aus Pipinsried hingegen gab in der Offensive eine sehr dürftige Vorstellung ab, die den Verantwortlichen Kopfschmerzen bereiten dürfte.

Dabei war es sicherlich eine für Trainer interessante Begegnung, die sich hauptsächlich im Raum zwischen den Boxen abspielte – mit intensiven Zweikämpfen und viel Laufarbeit. Die über 100 Fans hätten sich bei nicht sehr schönen Wetterbendingen natürlich mehr Torraumszenen gewünscht. Doch dominierend waren sicherlich auf beiden Seiten die Defensiven. Deshalb gab es für beide kaum Tormöglichkeiten.

Der Regionalligist FC Pipinsried hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz, agierte aber vor allem in der ersten Halbzeit in der Offensive mehr als harmlos. Der klassentiefere TSV 1865 Dachau stand sehr gut in der Abwehr, die in der Vergangenheit oft die Problemzone war. Die einzige wirkliche Torchance vor dem Wechsel hatte der Dachauer Dragan Radojevic, der sich immer mehr in den Vordergrund spielt. Er drang über links in den Strafraum ein, doch sein Schuss war kein Problem für FCP-Keeper Daniel Witetschek.

Das Sprunggelenk: Daniel Jelisic musste verletzt runter. © RO

Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Wechseln, aber das Bild änderte sich nicht. Viel Kampf im Mittelfeld und verwaiste Strafräume. Dachau kam etwas besser aus der kurzen Halbzeit, und Antonios Masmanidis wirbelte die FCP-Abwehr einige Male gehörig durcheinander. Doch die einzige Torchance für 1865 hatte wiederum Dragan Radojevic, der aus kurzer Distanz die Führung vergab.

Munkyu Seo vergab kurz vor dem Schlusspfiff die einzige echte Torchance für den FCP, als er einen Schuss nicht richtig drücken konnte. Bitter für den FC Pipinsried war die Tatsache, dass sich Mittelfeldmotor Daniel Jelisic Mitte der zweiten Halbzeit so stark am Sprunggelenk verletze, dass er gestützt auf zwei Betreuer in die Kabine gebracht werden musste. „Hoffentlich fällt Daniel nicht länger aus“, stellte der Sportliche Leiter des FCP, Tarik Sarisakal, entsetzt fest.

Jelisic ist nicht der einzige Ausfall beim FCP. Ahanna Francis Agbowo verletzte sich am Montag im Training an der Schulter und wird sicherlich drei bis vier Wochen fehlen.

Dachaus Chef Trainer Alexander Weiser meinte zum Spiel: „0:0 gegen Pipinsried ist ein ordentliches Ergebnis. Die Mannschaft hat defensiv sehr gut gearbeitet und die Dinge, die nach dem letzten Test angesprochen wurden, sehr gut umgesetzt.“ Tarik Sarisakal wiederum meinte zum torlosen Remis: „Da ist bei uns deutlich Luft nach oben. Es war recht zerfahren, und oft hat der letzte Pass gefehlt. Dazu kommt noch, dass wir immer einen Ballkontakt zu viel hatten. Dachau hat uns über die Flügel gelenkt, und da hatten wir viel Platz, den wir nicht konsequent ausgenutzt haben.“ (ro)

Stenogramm

TSV 1865 Dachau – FC Pipinsried 0:0: TSV 1865 Dachau: Maximilian Mayer, Florian Mayer, Arijanit Kelmendi, Sebastiano Nappo, Mathias Leiber, Antonios Masmanidis, Mario Maric, Vendim Sinani, Anthony Manuba, Jihun Kang, Dragan Radojevic – Jan Lipovsek, Daniel Zanker, Marcel Jurakovic, Toni Schröter

FC Pipinsried: Daniel Witetschek, Herbert Paul, Sebastian Keßler, Simon Rauscheder, Daniel Jelisic, Belmin Idrizovic, Nickoy Ricter, Faton Dzemailji, Marian Pudic, Benedikt Lobenhofer, Mohammed Amdouni – Junues Amdouni, Fabian Willbald, Tim Greifenegger, Munkyu Seo, Ryosuke Kikuchi, Halit Yilmaz, Nikolaus Grotz, Alexander Langen

Tore: Fehlanzeige